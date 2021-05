https://cz.sputniknews.com/20210515/cesti-hokejiste-rozstrileli-ruskou-sbornou-na-takovy-vyprask-jen-tak-nezapomenou-14499207.html

Čeští hokejisté rozstříleli ruskou sbornou. Na takový výprask jen tak nezapomenou

Čeští hokejisté rozstříleli ruskou sbornou. Na takový výprask jen tak nezapomenou

Na generálku před mistrovstvím světa může být tým trenéra Filipa Pešána pořádně hrdý. Ruské hokejisty totiž ve finále Českých hokejových her v pražské O2 aréně... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Iniciativu však na začátku zápasu měla sborná, kdy v deváté minutě po chybě Davida Musila na útočné modré šel Burdasov na brankáře Šimona Hrubce. Trefil však pouze horní tyčku. Od této chvíle ovšem led ovládali Češi a v 11. minutě šli do vedení.O čtyři góly se postarali Filip Zadina, Jiří Sekač, Jakub Flek a Tomáš Zohorna. Tristní počínání ruského brankáře Fedotova ruský kouč Valerij Bragin po Flekovu gólu nerozdýchal a poslal ho na střídačku. Ruskou branku tak měl na starosti Samonov, ale jak je vidět, výměna byla málo platná.I Rusové ovšem několikrát chytli tempo a Hrubec měl co dělat, aby reprezentace dohrála zápas s čistým kontem. Český brankář se blýskl zejména při zakončeních Voronkova a Šalunova.Kvůli protiepidemickým opatřením se na zápas přišlo do O2 arény podívat pouze tisíc diváků. V konečném hodnocení seriálu Euro Hockey Tour obsadili Češi druhé místo, a to za sbornou.Češi se ovšem s Ruskem opět utkají již příští týden, a to na mistrovství světa v hokeji, které startuje příští pátek v Rize.

hokej, česká republika, rusko