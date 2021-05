Důsledkem izraelsko-palestinského konfliktu bude občanská válka v EU, varuje Hampl

„Vzpomínám si, že před 17 lety jsem během přednášky poprvé otevřeně řekl, že v Evropě může vzniknout občanská válka mezi muslimy a nemuslimským obyvatelstvem. Pamatuji si, jak na mě útočili, že jsem si něco takového dovolil říct. Nerad jsem to říkal, nemělo to rasistický podtext, ale přišlo mi to reálné. Dnes bych to řekl jinak. Už se neobávám, ale vím. Vím, že občanská válka je nevyhnutelná a je jenom otázkou času,“ tvrdí David Bohbot.