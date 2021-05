https://cz.sputniknews.com/20210515/ekvador-se-stal-dalsi-zemi-ktera-zaregistrovala-ruskou-vakcinu-sputnik-v-14500751.html

Ekvádor se stal další zemí, která zaregistrovala ruskou vakcínu Sputnik V

Ekvádor se stal další zemí, která zaregistrovala ruskou vakcínu Sputnik V

Ekvádorská republika povolila použití ruské očkovací látky Sputnik V na svém území. Informoval o tom Ruský fond přímých investic. 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Ekvádor je již 66. státem, který zaregistroval ruský přípravek Sputnik V. Nyní počet obyvatel zemí, kde vakcína Sputnik V dostala zelenou, čítá přes 3,2 miliardy lidí. Uvádí se, že registrace proběhla v rámci zrychlené procedury. Momentálně je Sputnik V na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány. Účinnost vakcíny na úrovni 91,6 % je potvrzena zveřejněním údajů v předním lékařském časopise The Lancet. Ve fondu dodávají, že studie po očkování v řadě zemí dokazují, že Sputnik V je nejbezpečnější a nejefektivnější vakcína.Doba trvanlivosti vakcíny Sputnik VDoba trvanlivosti vakcíny proti koronaviru Sputnik V byla prodloužena na 8 měsíců. Plánuje se její prodloužení na jeden rok, je však nutné, aby uběhla doba studie preparátu. Již dříve to uvedl to ředitel Gamalejova ústavu Alexandr Gincburg.Dříve se uvádělo, že doba trvanlivosti vakcíny Sputnik V je 6 měsíců. „Doba trvanlivosti byla prodloužena, protože doba uplynula. Bude prodloužena přesně na rok, nyní je to zatím 8 měsíců, a to z prostého důvodu, že jsme neměli dobu sledování delší než 8 měsíců,“ řekl Gincburg.Gincburg také vyzval k zahájení testování Sputniku V na dětech. Zahraniční výrobci vakcín proti koronaviru již zahájili výzkum použití vakcíny na dětech, Rusko v této věci začíná zaostávat, řekl pro Sputnik Alexandr Gincburg.„U dětí je nutné povolení… Pfizer a Moderna provádějí nebo již provedly testy na dětech, kterým je již 17 a 13 let. Začínáme zaostávat a brzy neodvolatelně zaostaneme, to znamená, že naše děti nebudou chráněny, a to navzdory skutečnosti, že jsme jako první zaregistrovali vakcínu,“ řekl.

očkování, registrace, ekvádor, rusko