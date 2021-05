https://cz.sputniknews.com/20210515/jak-se-tvori-dezinformace-hamacek-se-opet-musel-branit-hoaxum-14491340.html

Jak se tvoří dezinformace: Hamáček se opět musel bránit hoaxům

Novinář Hospodářských novin obvinil vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) z toho, že předbíhá při očkování. Po šesti hodinách se už ale omlouval.

Po kauze Vrbětice se novináři do předsedy ČSSD stále navážejí. Tentokrát ho chtěl veřejně zostudit komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, podle něhož se dvaačtyřicetiletý Jan Hamáček nechal přednostně naočkovat proti koronaviru, a to přímo od vedení Ústřední vojenské nemocnice.Tuto informaci později dementoval sám Hamáček.Bylo mu to však málo platné a jeho Twitter se jen hemžil jízlivými komentáři o jeho zastíracích manévrech a údajné kolaboraci s Ruskem kvůli Sputniku V, na což naráží server Seznam Zprávy.Jenže tentokrát dezinformace brzy vyšla najevo a Honzejk se na rozdíl od Seznam Zpráv musel omlouvat. A jak hoax vznikl? Honzejk se totiž „nechal uvést důvěrou ve skvělý personál očkovacího centra“. Ve skutečnosti se v O2 aréně neočkoval Hamáček, nýbrž Karel Havlíček (za ANO), český ministr průmyslu a obchodu a zároveň i dopravy.V současné době probíhá očkování pro lidi 45 let a více. Od nedělní půlnoci se spustí očkování pro obyvatele starší 40 let. A jak popsal své zkušenosti s vakcinací jednapadesátiletý Havlíček?Každopádně to není poprvé, co se Hamáček musí bránit tvrzením novinářů. Server Seznam Zprávy s odkazem na anonymní zdroje tvrdí, že vicepremiér se chtěl skutečně vypravit do Moskvy a vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Hamáček to popírá a trvá na tom, že ohlášená cesta do Moskvy byla kamufláž a národní zájmy za Sputnik V rozhodně měnit nechtěl.

