https://cz.sputniknews.com/20210515/je-sice-efektni-ale-je-i-efektivni-jaky-je-izraelsky-protiraketovy-system-zelezna-kopule-v-praxi-14494385.html

Je sice efektní, ale je i efektivní? Jaký je izraelský protiraketový systém Železná kopule v praxi

Je sice efektní, ale je i efektivní? Jaký je izraelský protiraketový systém Železná kopule v praxi

Obranné možnosti židovského státu jsou působivé – a to jak z hlediska spolehlivosti, tak i z hlediska „zevnějšku“. Vyplácí se ale použití podobných systémů, a... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-15T11:21+0200

2021-05-15T11:21+0200

2021-05-15T11:21+0200

názory

raketový systém

obrana

rakety

izrael

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/14472530_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_258dabcb820e3475efb3d1931bed7fae.jpg

V průběhu nynější krize na Blízkém východě bylo na Izrael z území Palestinské autonomie vystřeleno přes 2000 neřízených střel různé ráže. Část z těchto střel spadla, aniž by doletěla k hranicím židovského státu. Nicméně podle informace médií přibližně 1200 střel mělo zasáhnout cíle na izraelském území. Většina z nich byla sestřelena izraelským systémem protiraketové obrany pro každé počasí s názvem Železná kopule (Iron Dome).Nejméně 150 kilometrů čtverečních pod ochranouStřely typu Kassám, jichž Palestinci užívají, nejsou moc přesné a nemají velkou vojenskou efektivitu, mohou ale způsobit dost vážné škody právě nechráněným civilním objektům.Jak zajišťuje Železná kopule protiraketovou obranu proti těmto střelám? Ve složení systému je radar kontrolující vzdušnou situaci, který zachycuje a sleduje let vystřelené rakety. Trajektorie letu obyčejné neřízené střely, jako je Grad nebo Kassám, se dá obyčejně dost snadno vypočítat, protože tyto střely nemanévrují. Výpočty provádí řídicí modul systému. Když je bod dopadu střely mimo vesnici nebo chráněné území, systém Železná kopule takovou střelu propustí a neplýtvá kvůli ní municí. Když ale ohrožuje střela chráněné území, vypouští se na ni protiraketová střela.V jedné baterii raketového komplexu jsou 3 nebo 4 odpalovací rampy, a v každé z nich 20 protiraketových střel Tamir. Jedna baterie protiraketového komplexu chrání území o rozloze až 150 kilometrů čtverečních.Protiraketová střela Tamir je poměrně malá řízená střela na tuhé palivo s dvojím naváděním – v počáteční etapě řídí její let řídicí modul systému Železná kopule, a v závěrečné etapě letu předává řízení aktivní radiolokační naváděcí hlavici střely, která se tak stává úplně samonaváděcí. Bojová část protiraketové střely je vybavena dálkovým zapalovačem, který zajišťuje explozi střely, při níž vzniká mračno úlomků, které způsobují útočící raketě maximální škodu. Železná kopule může samozřejmě vystřelit na jeden cíl několik střel, dokud nebude cíl zničen. A podobné ostřelování protiraketovým systémem desítek cílů za minutu je možné samozřejmě jen v automatickém režimu.Systém Železná kopule působí jako obranný robot, který po zapnutí začíná vypouštět protiraketové střely ze svých odpalovacích ramp, až bude cíl zlikvidován. Když zásoba munice jedné z odpalovacích ramp dochází, oznámí to předem, a připravuje se její přebíjení, které zabírá jen několik minut. A protiraketový boj pokračuje. Vypadá to velmi efektně. Je to ale efektivní? V tomto ohledu vzniká mnoho otázek. Sériový výrobek za dostupnou cenu?Začneme tou cenou. V tisku se najde informace o tom, že jedna protiraketová střela Tamir stojí 25 až 40 tisíc dolarů. Ta cena je nejspíše značně snížena. Zároveň ale sotva může cena podobných střel přesahovat 100 tisíc dolarů: jde přece jen o masový a sériový výrobek.Je jasné, že se tak drahé střely užívají proti granátům a neřízeným střelám, jejichž cena se odhaduje na tisíce, a nikoli na desetitisíce dolarů. Na první pohled není to ničím odůvodněno. Avšak celkové ztráty ze zásahu jedné rakety Kassám s ohledem na eventuální pojistné, kompenzace a dodatečné náklady na obnovení a lékařskou pomoc činí miliony dolarů. A vzhledem k tomu je ekonomická účinnost dokonce i za 70 až 80procentní efektivity systému PRO Železná kopule znatelná.Proč i Železná kopule propouští cíleA teď k té bojové efektivitě. Podle těch nejskeptičtějších odhadů odpůrců systému Železné kopule (a jsou i takoví) je systém schopen zničit kolem 5 % nepřátelských raket. Tyto odhady jsou spekulativní, a sotva je můžeme brát vážně – kdyby bylo tomu opravdu tak, byly by nenahraditelné ztráty izraelského civilního obyvatelstva mnohem větší. Avšak i tvrzení izraelských oficiálních osob a vojáků o 95% efektivitě vypadají jako určitá nadsázka. Nejrealističtějším snad bude ukazatel bojové efektivity 80 až 90 %.Proti každé obraně se dá samozřejmě bojovat, mj. i proti Železné kopuli. Jedním ze způsobů boje s podobnými obrannými komplexy je jednoduché přesycení obrany útočícími objekty, čili masové vypouštění raket. Bojová produktivita komplexů jako Železná kopule je přece jen omezená, a začnou cíle propouštět, bude-li jich příliš mnoho.Nicméně je třeba uznat, že jde o jeden z nejúčinnějších systémů protiraketové obrany ve světě. Ano, nebojuje s velkými a mimořádně nebezpečnými raketami typu R-17 (SCUD), ani s íránskými raketami středního doletu, a tím spíše s operativně taktickými vysoce přesnými raketami typu Iskander. Železná kopule bude sotva stejně efektivní proti manévrujícím hypersonickým střelám. Je to přece specifický systém zaměřený především proti raketám Kassám a podobným. Avšak činnost podobných obranných systémů nemá zatím v nejnovějších dějinách obdoby.

https://cz.sputniknews.com/20210502/moskva-je-pripravena-k-obrane-co-dokazou-ruske-protiraketove-strely-14350749.html

33

izrael

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

raketový systém, obrana, rakety, izrael