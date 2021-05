https://cz.sputniknews.com/20210515/povedlo-se-nam-neco-co-se-nedarilo-celych-30-let-hamacek-o-vrbeticich-jako-velkem-uspechu-vlady-14496881.html

„Povedlo se nám něco, co se nedařilo celých 30 let.“ Hamáček o Vrběticích jako velkém úspěchu vlády

„Povedlo se nám něco, co se nedařilo celých 30 let.“ Hamáček o Vrběticích jako velkém úspěchu vlády

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf soc. dem. Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo uvedl, proč považuje akci Vrbětice za jednoznačný vládní úspěch, a také se... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Veřejnost tak například zajímá, jak se slučuje to, že cesta do Moskvy plánovaná na tři dny s odletem 19. dubna byla podle Hamáčka „kamufláží“, za kterou byla snaha dostat z Moskvy do Prahy velvyslance Pivoňku, ale ten zároveň už byl v Praze na utajované schůzce na ministerstvu 15. dubna.Jak ale vysvětluje Hamáček, pro stažení velvyslance do Prahy na konzultace bylo zapotřebí poskytnout nějaký důvod. A právě ta cesta tomu pomohla nahrát na smeč, a zejména pak její zrušení. „Pokud bychom ji zrušili předčasně, logicky by se Rusové ptali, proč jsme to udělali,“ vysvětlil Hamáček.Jeho argument o potřebě utajeného povolání velvyslance na konzultace však zpochybňují jak bývalí diplomaté, tak zpravodajci, na což Hamáček reagoval frází: „Po bitvě je každý generál.“Hamáček pak znovu podotkl, že se do Moskvy chystal kvůli přesunu velvyslance do Prahy, což byl primární důvod, ale i kvůli Sputniku. „Bylo ale jasné, že se cesta nemůže uskutečnit. Těžko si představit, že bych byl v Moskvě ve chvíli, kdy Česká republika vyhošťuje ruské diplomaty,“ upřesnil Hamáček. Ale právě jednání o vakcíně Sputnik bylo tím nejlogičtějším důvodem pro cestu, aby byla důvěryhodná, proto veřejně bylo potřeba označovat to za primární důvod, dodal Hamáček. Ministr vnitra se domnívá, že akce Vrbětice byla fenomenálním úspěchem, a to především z toho hlediska, jakou rezonanci vyvolala ve společnosti. Ministr se osobně z celé této akce cítí velice nadšeně. A hlavně proto, že se tím podařilo dosáhnout jednoho obzvlášť vytouženého cíle.„Když jsem odcházel po čtrnácti dnech z ministerstva zahraničí, tak mě chytil jeden diplomat, kterého nebudu jmenovat, a říkal: Povedlo se vám něco, co se nepodařilo celých třicet let. Rozbít ruskou rezidenturu agentů,“ shrnul Hamáček.

