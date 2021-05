https://cz.sputniknews.com/20210515/pres-ceskou-republiku-prejedou-americti-vojaci-na-cviceni-do-madarska-14493186.html

Přes Českou republiku přejedou američtí vojáci na cvičení do Maďarska

Ve dnech 22. až 26. května budou přes Českou republiku přejíždět tři konvoje amerických vojáků směřujících z Německa na mezinárodní cvičení Severoatlantické... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá z tiskové zprávy, přesuny jsou po dálnicích naplánovány na večer a také brzké ráno, aby nedošlo k omezování běžného provozu. Po stejné trase se pak budou jednotky Spojených státu vracet v polovině června. Nutno podotknout, že američtí vojáci se na alianční cvičení NATO Defender Europe přesunují pravidelně přes naše území, a to od roku 2015. Pouze v loňském roce se cvičení nekonalo.Uvádí se, že jednotky budou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách s tím, že v každé skupině bude deset až dvacet kusů kolové techniky. Podle Generálního štábu ČR se bude přejíždět s denním odstupem a každý konvoj na našem území stráví maximálně 48 hodin.Podle tiskové zprávy přijedou američtí vojáci do země přes hraniční přechod v Rozvadově, odkud budou pokračovat po dálnici D5 na Pražský okruh a dál po dálnici D1 na silnici I/38 do Rančířova na Jihlavsku. Na tomto místě pak vojáci přespí ve stanovém městečku, přičemž v dalším dnu pojedou po dálnici D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. Totožná trasa je pak plánována i pro návrat jednotek ze cvičení od 12. do 16. června. Za zmínku též stojí, že skupiny vozidel budou doprovázet čeští vojenští policisté společně s Policií ČR, budou mít mezi sebou rozestupy, a jak již bylo zmíněno, přesuny jsou naplánované na pozdní večerní až brzké ranní hodiny kvůli neomezování běžného silničního provozu.Generální štáb uvedl, že vojáci se podrobí před vjezdem do země testování na covid-19, avšak většina je již proti koronaviru naočkovaná.Co se týče cíle cesty těchto amerických jednotek, pak ty míří do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Toto cvičení má pověřit připravenost a součinnosti mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států amerických. Podle všeho se má zapojit na 13 500 vojáků ze 16 zemí.

