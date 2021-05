Ruské MZV: Praha není schopná provést objektivní vyšetřování incidentu ve Vrběticích

https://cz.sputniknews.com/20210515/ruske-mzv-praha-neni-schopna-provest-objektivni-vysetrovani-incidentu-ve-vrbeticich-14495220.html

Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová konstatovala, že Česká republika nemůže zajistit náležité vyšetřování incidentu ve... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová reagovala na článek v českých médiích, v němž se uvádělo, že v důsledku výbuchů ve dvou skladech ve Vrběticích chyběly nebezpečné zbraně, přitom ale nebylo vyloučeno, že by tyto zbraně mohly být rozkradeny anebo prodány na černém trhu.Zacharovová zdůraznila, že jménem firmy IMEX Group, která byla pronajímatelem skladů v té době, byl podán podnět na zahájení trestního řízení v souvislosti s krádeží majetku společnosti. Vedení IMEX Group si je totiž jisté, že takové množství zbraní nemohlo být úplně zničeno v důsledku výbuchů.Dále mluvčí ruského resortu zahraničí podotýká, že komentovat tuto skutečnost odmítají v Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Žádný věcný komentář nepřišel ani od jednotlivých vyšetřovatelů zabývajících se tímto případem.Podle slov ruské diplomatky je v této situace zcela jasné, že v těchto podmínkách Praha nenašla nic lepšího, než zkusit uvalit veškerou vinu na „vnějšího nepřítele”.Ztráta zbraní po výbuchu ve VrběticíchImex Group uvedla, jaké zbraně se „ztratily“ po výbuších skladů ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014 a z nichž nedávno ČR obvinila RF. Dle firmy chybělo 1000 ručních protitankových raketometů RPG 7, 800 samopalů, 500 kulometů a na 100 pistolí a další příslušenství jako bodáky na samopaly nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. Informoval o tom iDnes.cz.Společnost, která měla muniční sklady v pronájmu, se domnívá, že tyto zbraně mohly skončit mezi překupníky na černém trhu. I z tohoto důvodu tak podala trestní oznámení s podezřením, že tyto zbraně rozkradli buď zloději, nebo někdo z policistů. Verze, že zbraně rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo, se jí totiž zdá nevěrohodná.V trestním oznámení firma uvádí, že po výbuších se jí vrátila zpět pouze jedna zcela nepoškozená bedna. V té mělo být osm raketometů s optikou a naopak v ní chybělo další příslušenství jako pouzdra, brašny či čištění ke každé ze zbraní.

