Ten nejlepší recept na kuřecí prsa? Žádný problém. Přinášíme tipy, jak na to

Maso, jakožto zdroj bílkovin nezbytných pro stavbu a fungování lidského těla, je důležitým prvkem v lidské stravě. Pro milovníky zdraví, kteří počítají každou... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Avšak ne každý ví, jak je správně připravit. Televizní kanál 24 tedy odhalil tajemství dokonalé přípravy kuřecích prsou.Kuřecí prso podélně rozkrojte. Kusy by měly mít tloušťku asi jeden a půl centimetru. Každý kousek potřete solí, černým pepřem, posypte rozmarýnem nebo jiným kořením. Vložte do chladničky na 15-20 minut, aby si maso odpočinulo. Pokud však nemáte čas, můžete se rovnou pustit do smažení.Nalijte olej do rozpálené pánve, můžete však přidat i máslo v poměru 1:1. Vložte dva nebo tři kousky do pánve a smažte je na jedné straně jednu a půl až dvě minuty, poté maso otočte. Druhou stranu řízku nenechávejte v pánvi déle než tři minuty, poté jej vyndejte na talíř a podávejte.Závěrem připojíme i užitečné tipy. Pokud je maso tlustší než jeden a půl centimetru, pak jej po smažení zabalte do folie a nechejte odpočívat ještě deset minut. Tímto způsobem maso takzvaně dojde a šťáva zůstane uvnitř. Sůl v marinádě můžete nahradit sojovou omáčkou, díky čemuž bude maso ještě měkčí a šťavnatější.Jak na pečené kuřeJaký je nejlepší způsob přípravy kuřete? A existují nějaká specifika při jeho přípravě? Kdy by mělo být osoleno? Jak jej správně naporcovat? Odpovědi na tyto otázky poskytli kuchaři ze Španělska.Pokud chcete připravit lahodný kuřecí pokrm, prvním krokem je bezpochyby výběr kvalitního drůbežího masa.„Je těžké porovnat kuřecí maso z průmyslové drůbeží farmy s kuřetem, které se chová v přírodě,“ říká Jordi Vila, šéfkuchař v barcelonské restauraci Alkimia, který vždy pracuje s produkty nejvyšší kvality.Kuřata z ekofarem se živí zrním a běhají si na svobodě. Díky tomu je jejich maso výživnější a chutnější a také méně tučné, i když je tvrdší než maso z továrny.Syrové kuře obsahuje spoustu bakterií, které se rychle množí, když teplota stoupne. Aby se vám tedy kuře nezkazilo, musíte sledovat jeho teplotu během skladování i během vaření. Čerstvé kuře by mělo být okamžitě zmrazeno nebo skladováno dobře zabalené v chladničce. Šéfkuchař Jordi Vila doporučuje připravovat kuře i s kostí, stejně jako jiné druhy masa: maso se pak stává šťavnatějším. V každém případě je odstranění kostí otázkou chuti. Pokud chceme grilovat prsa, obvykle si vezmeme vykostěné maso, aby bylo pečení rovnoměrnější.Pokud chceme, aby kuře bylo perfektní, nesmíme zapomínat, že prsa a stehna se připravují jinak. Pokud pečeme celé kuře v troubě, prsa budou hotová dříve než stehna. V tomto případě je lepší se ujistit, že jsou stehna dobře upečená, i když jsou prsa trochu přetáhlá.Chcete-li si to však „pojistit“, opečte jen stehna, jak to dělá Jordi Vila. Ochucená stehna vložte na 45 minut do formy doprostřed trouby a předehřejte na 180-190 stupňů. Pokud je kuře celé, proces bude trvat jednu až dvě hodiny.

