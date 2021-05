https://cz.sputniknews.com/20210515/v-moskve-vysvetlili-proc-byla-ceska-republika-zarazena-do-seznamu-znepratelenych-zemi-14496132.html

V Moskvě vysvětlili, proč byla Česká republika zařazena do seznamu znepřátelených zemí

USA a Česká republika byly zařazeny do seznamu znepřátelených států nejen kvůli jejich obecně protiruské pozici, ale také kvůli konkrétním opakujícím se akcím... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

„Skutečnost, že do tohoto seznamu byly zahrnuty pouze dvě země, svědčí o tom, že naše země používá tento nástroj velmi opatrně,“ řekla.Podle jejích slov bylo zařazení České republiky způsobeno celou řadou provokací a skandálů nafouknutých jejími úřady doslova z ničeho - od mýtické „otravy“ městských zastupitelů až po notoricky známé výbuchy připisované ruským tajným službám a následné vyhoštění diplomatů.Pokud jde o Spojené státy, jejich místo v seznamu je podle Paninové zcela logické.Zároveň dodala, že to vše neznamená, že Rusko nemůže s takovými zeměmi vést dialog o otázkách globální strategické stability.„Jestliže Sovětský svaz mohl nacházet společný jazyk a domlouvat se s USA o těchto tématech, pak ani nám v tom nic nebrání, pokud bude na americké straně dobrá vůle,“ řekla na závěr Paninová.V pátek ruská vláda schválila seznam znepřátelených států. Zatím se v něm objevují pouze dvě země: USA a Česká republika. Jak vysvětlil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Moskva nebude bez rozdílu zařazovat jakoukoliv zemi do tohoto seznamu - rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza. Kromě toho to podle slov Lavrova nebude „mrtvý papír“: seznam bude revidován s rozvojem vztahů s každým státem.

