https://cz.sputniknews.com/20210515/v-praze-byl-prerusen-provoz-veskerych-privozu-rade-regionu-mohou-hrozit-povodne-14496644.html

V Praze byl přerušen provoz veškerých přívozů. Řadě regionů mohou hrozit povodně

V Praze byl přerušen provoz veškerých přívozů. Řadě regionů mohou hrozit povodně

Český hydrometeorologický ústav v sobotu ráno provedl aktualizaci výstrahy před povodněmi pro několik krajů. Podle slov meteorologů lze očekávat, že v... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-15T15:04+0200

2021-05-15T15:04+0200

2021-05-15T15:04+0200

česko

vltava

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

povodeň

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/14496620_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_41490f75da69cd8d7eee91d11fa8fb18.jpg

Silné deště a bouřky, které začaly ve středu, způsobily prudké stoupání hladin řek, kvůli čemuž Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal varování před povodněmi, které mělo platit do sobotního poledne. Nyní však ČHMÚ aktualizoval dříve vydané výstrahy, které se teď týkají Prahy, Ústeckého a Středočeského kraje. Varování pro tyto kraje budou platit do odvolání. Kromě toho byla také vydaná výstraha pro Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a části Jihočeského a Pardubického kraje a Vysočinu, která bude platit minimálně do nedělního poledne.Čeští meteorologové rovněž upozornili, že v sobotu lze očekávat ojediněle bouřky a přeháňky.Přerušení provozu vltavských přívozůRozsáhlé deště, které způsobily výrazné zvýšení hladiny Vltavy, přiměly pražský magistrát k přerušení provozu všech vltavských přívozů, dané rozhodnutí platí do odvolání. Ještě v pátek kvůli vzedmutí vodní hladiny byl omezen provoz několika přívozů. Kromě toho byla včera uzavřená protipovodňová vrata na Čertovce a vltavské náplavky.Zmiňme, že dnes ráno v pražských Chuchlích Vltava dosáhla prvního stupně povodňové aktivity. Ještě včera před tím varovali meteorologové. Podle nich můžeme během soboty počítat s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Zejména ve druhé polovině noci na neděli může na některých místech Moravy a Slezska napadnout až kolem 25 litrů vody na metr čtvereční. Meteorologové proto varují, že i na těchto místech by se řeky mohly znova dostat na některý z nižších stupňů povodňové aktivity.

1

vltava

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vltava, český hydrometeorologický ústav (čhmú), povodeň, praha