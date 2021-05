https://cz.sputniknews.com/20210515/vedci-ziskali-neobvykle-udaje-o-expanzi-vesmiru-14486607.html

Vědci získali neobvyklé údaje o expanzi vesmíru

Astronomové analyzovali informace z katalogu výbuchů supernov a dospěli k závěru, že údaje získané pozorováním nejvíce odpovídají modelu vesmíru s proměnlivou... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

hubble

vědci

vesmír

Rychlost rozšiřování vesmíru je jedním z klíčových parametrů kosmologie. Zvyšuje se přímo úměrně rostoucí vzdálenosti od Země, a to díky působení temné energie, jejíž původ je dosud záhadou. Koeficient, který spojuje vzdálenost k jakémukoliv extragalaktickému objektu s rychlostí jeho odstranění, se nazývá Hubbleova konstanta na počest amerického astronoma a kosmologa Edwina Hubbleho, zakladatele teorie expanze vesmíru.Astrofyzici tradičně vycházejí z předpokladu, že Hubbleova konstanta, která ve své fyzické podstatě představuje lokální zrychlení, se v žádném bodě vesmíru nezmění. Ale když vědci začnou srovnávat rychlost rozpínání vesmíru v různých obdobích jeho historie, pozorování jsou často v rozporu s teoretickými modely.Aby tento problém vyřešili, vědci z Japonska a Itálie pod vedením Marie Giovanny Dainottiové z Národní astronomické observatoře v Japonsku a Vyšší univerzity perspektivních výzkumů SOKENDAI proanalyzovali katalog 1048 supernov, které explodovaly v různých dobách v historii vesmíru, a vytvořili na základě těchto údajů digitální model.Aby to mohli správně popsat, museli autoři zavést novou časově závislou proměnnou, které se podle vědců lze vyhnout, pokud se Hubbleova konstanta může v čase měnit.Aby se vyloučila možnost zkreslení pozorování, vědci selektivně zkontrolovali výsledky pozorování pomocí přístroje Hyper Suprime-Cam nainstalovaného na teleskopu Subaru v Japonské národní astronomické observatoři, který se nachází v observatoři Mauna Kea na Havaji.Tato 900megapixelová kamera s extrémně širokým zorným polem je určena speciálně k pozorování slabých supernov na velké ploše. S její pomocí se autorům podařilo zvětšit vzorek pozorovaných supernov v raném vesmíru a snížit nejistotu v údajích.Autoři zatím nevědí, co řídí změnu rychlosti rozpínání vesmíru. Vědci předpokládají, že k vysvětlení bude nutné vytvořit novou nebo upravenou verzi fyziky, která funguje v kosmickém měřítku.Vědci se chystají pokračovat ve svých pozorováních, aby potvrdili získané nálezy dalšími nebo kvalitnějšími údaji z teleskopu Subaru a dalších observatoří.

