https://cz.sputniknews.com/20210515/vyhazovani-penez-a-krev-na-rukou-politiku-stefec-okomentoval-studii-o-umrti-vojaku-v-afghanistanu-14498752.html

„Vyhazování peněz a krev na rukou politiků.“ Štefec okomentoval studii o úmrtí vojáků v Afghánistánu

„Vyhazování peněz a krev na rukou politiků.“ Štefec okomentoval studii o úmrtí vojáků v Afghánistánu

Ve středu byla zveřejněná studie v rámci projektu Cost of War (Cena války) na Brown University ve Spojených státech, ve které se tvrdí, že pravděpodobnost... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-15T17:46+0200

2021-05-15T17:46+0200

2021-05-15T17:46+0200

názory

jaroslav štefec

názor

afghánistán

oběti

vojáci

velká británie

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/945/02/9450208_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_b28251c5739a248a88059ab7254baf28.jpg

Ze studie vychází, že Velká Británie v porovnání s USA poskytla Afghánistánu v procentech HDP větší pomoc v ekonomické a humanitární sféře.„Američané plně nerozumí a nepřiznávají oběti svých spojenců v Afghánistánu,“ cituje The Guardian slova Jasona Davidsona, autora zprávy a profesora politologie a mezinárodních vztahů na University of Mary Washington .Sputnik si promluvil o afghánské misi a účasti české armády na ní s vojenským analytikem a bývalým ředitelem výzbrojní služby ministerstva obrany Jaroslavem Štefcem.Americká vláda si nedávno objednala výzkum Cena války o misi v Afghánistánu. Myslíte si, že by si Česká republika měla také nechat zpracovat podobný výzkum?Samozřejmě. Výsledky této analýzy by logicky měly zajímat především nás, občany, abychom se konečně dozvěděli, jak nezodpovědně a hloupě zacházeli lidé stojící v čele naší země s našimi penězi určenými k naší obraně a mohli je za to volat k odpovědnosti. Měla by zajímat i současné politiky, aby zastavili pokračující vyhazování peněz na nesmyslné mise a pokusili se na pozadí raketově se zhoršující bezpečnostní situace v Evropě o nápravu katastrofálního stavu české armády. A pro budoucí politiky by to mělo být učebnicovým příkladem toho, jak se nesmí chovat reprezentace státu k bezpečnosti a penězům svých spoluobčanů. A že je za takové chování může stihnout tvrdý trest. Dle americké studie pravděpodobnost zahynutí britských vojáků v Afghánistánu je dvakrát vyšší než u jejich amerických kolegů. Ztráty českých vojáků vztažené na počet lidí jsou ve stejné lokalitě poměrně velké. Čím to lze vysvětlit?Přeceňováním vlastních schopností, podceňováním a nepochopením rizik, nekázní, hloupými náhodami a snahou vyrovnat se „vzorům“, příslušníkům „západních“ armád. Bylo by určitě zajímavé zjistit také počty sebevražd válečných veteránů z Afghánistánu, protože i to jsou válečné ztráty, stejně jako neschopnost mnoha z nich zapojit se znovu do „normálního“ života. Ovšem tu nejdůležitější příčinu musíme hledat doma, u politiků, kteří rozhodli o účasti českých vojáků v tomto nesmyslném dobrodružství. Krev těch mrtvých kluků obrazně i reálně lpí na jejich rukách.V souvislosti s účastí české armády na afghánské misi zadala armáda několik objednávek vojenské techniky. Jak je hodnotíte?Ministerstvo obrany zadalo v souvislosti s misemi v Afghánistánu spoustu zakázek. Pominu fakt, že v případě neúčasti ČR v tomto nesmyslném podniku USA k nim nemuselo nikdy dojít a tyto doslova a do písmene vyhozené peníze mohl český stát utratit daleko účelněji. Pokud tedy pominu toto hledisko, samozřejmě ne všechny byly nesmyslné. Ale osobně znám spoustu příkladů vyloženě podvodných akvizic, zdůvodňovaných jejich nezbytností pro mise v Afghánistánu, kdy se nakoupené vybavení v této zemi vůbec neobjevilo, nebo jenom krátce, jaksi „pro formu“. Ať už se jednalo o radiolokátory Arthur, transportéry Pandur, LOV Dingo 2, letadla CASA, nebo čtyřkolky a další vybavení pro SOG. Těch nákupů bylo samozřejmě podstatně více. Jejich společným znakem bylo řetězení překupníků a zdánlivě nesmyslně vysoké ceny. Rozdíly mezi skutečnými a „českými“ cenami končily v kapsách kseftařů se zbraněmi, lobbistů, politiků a také v pokladnách politických stran.Jak podle Vás ovlivnila česká mise v Afghánistánu obranné schopnosti české armády?Pokud by nedošlo k chybnému politickému rozhodnutí o účasti ČR v zahraničních misích, které ostatně nemá vůbec nic společného s nějakými „povinnostmi vůči spojencům“ (kdo tvrdí opak, nikdy nečetl Severoatlantickou smlouvu), AČR se v klidu mohla připravovat k tomu, k až čemu je primárně určena - k obraně naší země. Afghánské intermezzo naopak způsobilo, že česká armáda ztratila své byť i jen minimální schopnosti bránit hranice a území naší země a změnila se na pouhý parazitický přívěsek státu, čerpající peníze „na obranu“ bez jakéhokoliv přínosu k zajišťování jeho, resp. naší společné bezpečnosti.

https://cz.sputniknews.com/20210511/zeman-ke-stazeni-vojsk-z-afghanistanu-protestuji-proti-postaveni-dreveneho-kone-do-trojske-brany-14441846.html

https://cz.sputniknews.com/20210510/wsj-usa-mohou-presunout-vojska-z-afghanistanu-do-uzbekistanu-a-tadzikistanu-14431196.html

K.K. Většina lidí si peníze zaslouží za provedenou práci. A to i v případě vojska. 7

2

afghánistán

velká británie

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jaroslav štefec, názor, afghánistán, oběti, vojáci, velká británie, usa