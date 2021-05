https://cz.sputniknews.com/20210516/americka-armada-se-pridala-k-cia-s-politicky-korektnim-agitacnim-klipem-14500327.html

Americká armáda se přidala k CIA s politicky korektním agitačním klipem

Americká armáda se přidala k CIA s politicky korektním agitačním klipem

Nový reklamní klip amerických ozbrojených sil vyvolal na sociálních médiích nepochopení a odmítnutí. Agitační kreslený film vypráví příběh desátnice Emmy... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-16T08:35+0200

2021-05-16T08:35+0200

2021-05-16T08:35+0200

svět

tolerance

armáda

usa

Po CIA se připojila k „přehlídce tolerance“ Armáda USA. Vydala animovanou reklamu s lesbickým párem a průvodem sexuálních menšin, píše Daily Mail.Nové video je součástí kampaně The Calling, jejímž cílem je nábor rekrutů do amerických ozbrojených sil. V sérii pěti krátkých filmů jsou zobrazeny osobní příběhy pěti skutečných vojáků, vysvětluje publikace.Jeden z dvouminutových kreslených filmů je věnován desátnici Emmě Malonelordové, která je operátorem protiletadlového raketového systému Patriot. Vypráví o dětství dívky. V jedné scéně se dívá na svatbu svých matek, z nichž jedna byla nedávno účastnicí vážné dopravní nehody. Kromě toho se mladá Malonelordová v průběhu děje účastní průvodu gayů a říká, že svou účastí v těchto akcích „od útlého věku hájila svobodu“.Video vyvolalo na síti smíšenou reakci. „Wow! Nejprve ‚pokroková‘ reklama CIA, nyní animované video o náboru branců do armády, v němž se vypráví o lesbické svatbě, průvodu za práva LGBT a o tom, že ženy ‚ruší stereotypy‘ tím, že vstupují do řad největšího vražedného stroje na světě,“ napsal jeden uživatel Twitteru.Další komentátor s ním souhlasil: „Bojovníci bojují a vyhrávají války. Stát se ‚pokrokovým‘ znamená zabíjet své vlastní vojáky. Měli byste si vybrat jiné povolání.“Ještě předtím v tomto měsíci uveřejnila CIA náborovou reklamu, která rovněž vyvolala rozruch na sociálních sítích. Uživatelé kritizovali autora videa a obvinili americkou rozvědku z přílišné politické korektnosti, připomínají noviny.Na videu byla 36letá pracovnice CIA. Přiznává, že dříve trpěla „syndromem samozvance“, ale nyní se odmítá smířit s „mylnou patriarchální představou o tom, kým může nebo musí být žena“.Jeden uživatel Twitteru uvedl, že mu video připomnělo parodii na show Saturday Night Live. Další vyjádřil přesvědčení: „Celý svět se nám směje.“ A syn Donalda Trumpa prohlásil, že reklamy CIA určitě „potěší Čínu a Rusko“.CIA však s kritikou nesouhlasila. Podle zástupců úřadu skandální reklama prokázala svoji účinnost a navzdory pandemii přilákala „třetí největší za posledních deset let“ počet uchazečů, upozorňuje Daily Mail.

usa

2021

tolerance, armáda, usa