Babiš je znepokojen problémem ilegální migrace v ČR. Říká, že již má konkrétní nápady, jak to řešit

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním pořadu Čau lidi promluvil o tématu ilegální migrace. Premiér považuje za značný problém to, že přes území České... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-16T22:06+0200

2021-05-16T22:06+0200

2021-05-16T22:06+0200

celní správa

evropská rada

viktor orbán

policie

česko

nelegální migrace

andrej babiš

Babiš uvedl, že v uplynulém týdnu měl možnost navštívit celníky a téma nelegální migrace s nimi řešil. „Možná jste zapomněli, že se mi v červnu 2018 s mým přítelem Viktorem Orbánem povedlo konečně zrušit ty nesmyslné kvóty,“ řekl Babiš s tím, že i přesto čísla ilegální migrace stále stoupají a boj EU proti pašerákům není dostatečný. Podle něj se migranti, hlavně z Afghánistánu, přes české území nejčastěji přesouvají do Německa, proto si Babiš myslí, že je velice důležité to vyřešit. „Určitě v tomto směru oslovím kolegy a na příští Evropské radě to musíme vyřešit,“ sdělil Babiš. Čeští celníci měli podle premiéra ve spolupráci s policií minulý rok 12 záchytů pašeráků s nelegálními migranty. „Já jsem viděl techniku našich celníků. Dělají skvělou práci, já jim za to moc děkuji,“ uzavřel Babiš.Nelegální migrace v ČRBěhem roku 2019 bylo na území ČR zjištěno při nelegální migraci celkem 5 677 osob. V porovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst v počtu 685 osob. Z celkového počtu bylo při tranzitní migraci odhaleno 266 osob. Nejčastěji se jednalo o občany Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu. Jejich cílovou destinací bylo v naprosté většině případů Německo.Při nelegálním pobytu v zemi bylo v roce 2019 odhaleno 5 174 osob. Nejčastěji šlo o státní příslušníky Ukrajiny (1456 osob), Moldavska (825 osob), Vietnamu (353 osob), Ruska (234 osob) a Uzbekistánu (199 osob).V období od 1. ledna do 30. listopadu 2020 bylo zajištěno celkem 6 264 osob při nelegální migraci. V naprosté většině případů se jednalo o nelegální pobyt. V případě nelegálního tranzitu přes území ČR bylo odhaleno celkem 451 osob. Jedná se o téměř dvojnásobný počet ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Stalo se tak především díky posílení hraničních kontrol v důsledku pandemie koronaviru.Většina osob zadržených při nelegálním tranzitu pochází z Afghánistánu a Sýrie a na území ČR se dostala převážně ze Slovenska. Jejich cílovou destinací bylo Německo.

