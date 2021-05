https://cz.sputniknews.com/20210516/britska-hlidkova-lod-vplula-do-cerneho-more-14504825.html

Britská hlídková loď vplula do Černého moře

Do Černého moře vplula britská hlídková loď Trent, informuje o tom ruské Národní centrum řízení obrany. Britové jsou sledováni Černomořským loďstvem. 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Síly a prostředky Černomořského loďstva zahájily sledování lodě Trent, uvádí se ve zprávě.Britský The Times 18. dubna s odkazem na zdroje na ministerstvu obrany informoval o plánech Velké Británie vyslat do Černého moře dvě lodě. Mluvilo se o minonosce vybavené protiletadlovými raketami a protilodní fregatě.Podle plánu se měly obě lodě oddělit od útočné skupiny letadlové lodi ve Středozemním moři a do Černého moře zamířit přes průliv Bospor.Aktivita NATO v Černém mořiLodě NATO stále pendlují do vod Černého moře. Na začátku týdne tam vplula hlídková loď Commandant Birot, několik dní poté černomořské vody opustila americká loď Hamilton, která se účastnila cvičení nejdříve u břehů Gruzie, a poté u břehů Ukrajiny.Před několika dny musely navíc vzlétnout ruské stíhací letouny Su-27, aby nad Černým mořem doprovodily francouzské Mirage 2000.V posledních letech Rusko opakovaně mluvilo o bezprecedentní aktivitě NATO u svých hranic. Aliance rozšiřuje podobné iniciativy a označuje to za „zadržování ruské agrese“. Na ruském ministerstvu zahraničí uváděli, že Moskva bude brát zřetel na nastavení NATO ve svém zahraničněpolitickém a vojenském plánování, v Kremlu zdůraznili, že Rusko nikoho neohrožuje, ale nenechá bez pozornosti akce, které jsou pro Rusko potenciálně nebezpečné.Přítomnost v Černém moři vojenských lodí nečernomořských států je regulován konvencí z Montreaux. Tento dokument byl schválen v roce 1936, potvrzuje pro obchodní lodě svobodu plavby přes průlivy jak v mírové, tak i ve válečné době, stanovuje pro ně ale různé režimy. Konvence omezuje pobyt v Černém moři válečných lodí nečernomořských států na tři týdny a předpokládá, že se ve vodách může nacházet současně maximálně devět podobných lodí o celkovém výtlaku maximálně 30 tisíc tun.

Simo Häyhä Jenom si hrají na vojáčky. Když budou chtít válčit v černém moři, tak jim Turecko okamžitě uzavře průjezd a Rusko je tam za pár minut rozmlátí a jistě i přeruší veškeré ropovody v černém moři. 🇺🇸🇮🇱👎👎🤮🚾 19

Simo Häyhä Británie má prestiž tisícileté říše a prvního námořnictva, které dominovalo ve všech světových oceánech.👍👍👍🇬🇧🚢🛳️ 9

Zprávy

