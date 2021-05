https://cz.sputniknews.com/20210516/budeme-cekat-na-tu-ruskou-reakci-cesky-velvyslanec-v-rusku-pivonka-ceka-na-vysvetleni-moskvy-14501941.html

„Budeme čekat na tu ruskou reakci.“ Český velvyslanec v Rusku Pivoňka čeká na vysvětlení Moskvy

Velvyslanec České republiky v Moskvě Vítězslav Pivoňka pro Český rozhlas uvedl, že neví, jak se rozhodnutí ruské vlády o zahrnutí ČR do seznamu znepřátelených... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

V pátek ruská vláda schválila seznam znepřátelených států. Zatím se v něm objevují pouze dvě země: USA a Česká republika. Jak vysvětlil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Moskva nebude bez rozdílu zařazovat jakoukoliv zemi do tohoto seznamu – rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza. Kromě toho to podle slov Lavrova nebude „mrtvý papír“, seznam bude revidován s rozvojem vztahů s každým státem.V souladu s rozhodnutím ruské vlády nesmí americká ambasáda zaměstnávat žádnou ruskou fyzickou osobu. Česká diplomatická mise může uzavírat pracovní smlouvy pouze s 19 lidmi.Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem se zhoršily poté, co premiér Andrej Babiš (ANO)a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) obvinili Rusko z organizace výbuchu v muničním skladu ve Vrbětících v roce 2014. Rusko svou účast odmítá.Vrbětická krizeČeská republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

