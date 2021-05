https://cz.sputniknews.com/20210516/cau-lidi-testovani-covidpasu-zacina-od-cervna-k-nim-cesi-dostanou-kody-oznamil-babis-14509224.html

Čau lidi, testování covidpasů začíná. Od června k nim Češi dostanou kódy, oznámil Babiš

Covidpas se brzy stane vstupenkou na svobodu. Česká republika bude jednou z 12 evropských zemí, kde se příští týden rozjede první vlna testování. Od začátku... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

O pozitivním vývoji, který mimo jiné umožní volnější cestování v rámci Evropské unie, informoval Babiš na svém tradičním nedělním videu „Čau lidi“.Všechny informace budou dostupné online na webové stránce ocko.uzis.cz. Od druhé poloviny června mají být data dostupná i v mobilní aplikaci.Do aplikace uživatel zapíše kód, který získá po očkování nebo PCR testu. Následně mu přijde potvrzovací SMS zpráva k ověření. Informace by měly být dostupné jak na emailu, tak i v aplikaci. V případě, že někdo nemá chytrý telefon, QR kód by si mohl vytisknout na papíře. Použít by je mohli i cestovatelé.Dříve ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že covidpas by se mohl stát i součástí vstupenky na hromadné akce. Pořadatelé hromadných akcí o to dříve vyslovili zájem.Vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla dříve uváděl, že Česko je společně s 12 evropskými zeměmi v první vlně testování aplikace. Propojenost mezi zeměmi EU je jedna z hlavních priorit, které aplikace musí splňovat. Plně fungovat by měla počátkem července, kdy začínají prázdniny.Mezitím se o nedělní půlnoci otevřela registrace pro věkovou skupinu 40+. Celkově už má nárok na očkování jen na základě věku téměř 5,75 milionu obyvatel, což je zhruba polovina celé populace. Od prvního června by podle Babiše mohlo začít očkování pro obyvatele starší 16 let.Proti koronaviru se nechalo naočkovat či alespoň se k vakcinaci přihlásilo 86 % lidí nad 80 let, téměř 85 % lidí ve věku 70 až 79 let, přes 73 % lidí ve věku 65 až 69 let a 64 % ve 60 až 64 let.

