Česko si může pořídit drony. Ovčáček oznámil výsledky jednání ministra obrany Metnara se Zemanem

Ministr obrany České republiky Lubomír Metnar na svém twitterovém účtu oznámil, že se zúčastnil včerejší schůze s expertním týmem prezidenta Miloše Zemana, kde byly projednány klíčové cíle obranného resortu na příští leta.Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček prozradil poněkud více detailů týkajících se zmíněné schůze. Podle jeho slov expertní tým pozitivně ohodnotil činnost české armády v krizových podmínkách, konkrétně v době pandemie koronaviru, protože do boje proti němu byli zapojeni také čeští vojáci.Během porady byla projednaná i témata spojená s finančními závazky vyplývající z dohody v rámci NATO o zvýšení obranného rozpočtu na 2 % ročního HDP. Podle ministra obrany Metnara by tohoto cíle mohlo Česko dosáhnout již za čtyři roky. Podle expertů Česká republika rovněž potřebuje nakoupit moderní vojenskou techniku. Padla zmínka i o nákupu dronů pro českou armádu.Přes Česko přejedou američtí vojáciVe dnech 22. až 26. května budou přes Českou republiku přejíždět tři konvoje amerických vojáků směřujících z Německa na mezinárodní cvičení Severoatlantické aliance (NATO) v Maďarsku. Podle tiskové zprávy Generálního štábu ČR v nich bude na 600 vojáků a 190 kusů techniky.Jak vyplývá z tiskové zprávy, přesuny jsou po dálnicích naplánovány na večer a také brzké ráno, aby nedošlo k omezování běžného provozu. Po stejné trase se pak budou jednotky Spojených státu vracet v polovině června. Nutno podotknout, že američtí vojáci se na alianční cvičení NATO Defender Europe přesunují pravidelně přes naše území, a to od roku 2015. Pouze v loňském roce se cvičení nekonalo.

