„Chytrá“ ruská raketa v Černém moři. Proč se jí říká „zabiják letadlových lodí“?

Vulkan je raketa, která by možná neexistovala, kdyby SSSR ve své době „nezaspal“ trend zvyšování obranyschopnosti nepřátelských letadlových lodí. Čí dědic je... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Dne 13. května oslavila Černomořská flotila RF 238. výročí svého založení. A o něco dříve, koncem dubna, raketový křižník Moskva, vlajková loď této flotily a vedoucí loď projektu 1164 Atlant, úspěšně zasáhl protiletadlovou raketou Vulkan cíl napodobující nepřátelskou loď.Tato raketa bývá někdy nazývána „zabijákem letadlových lodí“. Její příběh budeme muset vyprávět od začátku.Jak se SSSR opozdilSituace ve výzbroji raketových křižníků projektu 1164 je v mnoha ohledech unikátní, protože původně byly vybaveny raketovým systémem Bazalt, který byl zařazen do výzbroje v roce 1975. Sovětský svaz se s tímto typem zbraní skutečně opozdil. Bazalt je poměrně velká protilodní střela o délce více než 10 metrů s doletem až 500 kilometrů. Hlavním cílem těchto protilodních raket jsou letadlové lodě. Ale faktem je, že v polovině 70. let se letadlové lodě prakticky přestaly těchto raket „bát“. Historie byla taková, že dočasně obranné systémy předčily možnosti útočných systémů.Na konci 60. let, kdy práce na vytvoření Bazaltu již byly v plném proudu, bylo jasné, že letadlové lodě potenciálního protivníka získají nebývalé obranné možnosti - stíhačky F-14 vybavené nejnovějším vícekanálovým radarem a raketami AIM-54 Phoenix s velkým dosahem, které mohly střílet na několik cílů současně. Tyto antirakety fungovaly společně s hlídkovými letadly Grumman E-2 Hawkeye radiolokačního dozoru na velké vzdálenosti a poskytovaly letadlové lodi ochranu před útočícími letadly a řízenými střelami na poměrně velkou vzdálenost - minimálně 300–500 kilometrů. To způsobilo, že zničení letadlové lodi tehdejšími sovětskými protilodními raketami bylo téměř nesplnitelným úkolem. Nosič protilodních raket musel učinit sebevražedný krok - přiblížit se k odpalovacímu dosahu rakety a s vysokou pravděpodobností být odhalen údernými silami letadlové lodi nebo její ochranou. Výsledek takového odhalení je zcela předvídatelný.Raketa podobná stíhačce MiG-21Objevily se přinejmenším dva úkoly: za prvé zvýšit dolet raket, aby byla zajištěna bezpečnost samotného nosiče těchto raket. Za druhé, protiletadlové střely měly prorazit protivzdušnou obranu letadlové lodi. Řešení byla nalezena v nejnovějším projektu té doby: v letech vysokou nadzvukovou rychlostí a počítačových technologiích.S přihlédnutím k novým skutečnostem v obraně letadlových lodí zahájil vojensko-průmyslový komplex SSSR na začátku 70. let vývoj nejnovější nadzvukové protilodní střely Granit, která svou konstrukcí připomínala nadzvukovou stíhačku MiG-21 s trojúhelníkovým křídlem a nesla silnou 500kilogramovou obrněnou bojovou hlavici. Bojová hlavice je obrněná proto, aby i v případě, pokud by raketa byla zasažena lodním dělostřelectvem malé ráže, hlavice pokračovala v letu díky setrvačnosti a zasáhla loď. Samozřejmě, stejně jako všechny rakety této třídy, mohl Granit nést také jadernou hlavici, která by zaručeně zničila jakoukoli velkou loď a pravděpodobně i část jejích doprovodných lodí.Ale ani rychlost 3000 kilometrů za hodinu a vysoká schopnost nové rakety přežít nestačily na to, aby pronikla do komplexní obrany letadlové lodi. Raketa Granit je velmi chytrá – je to první raketa, která dokáže „komunikovat“ s jinými raketami stejného typu v salvě několika raket a koordinovat skupinový útok, ať už jde o jediný nebo skupinový cíl.K čemu potřebuje „zabiják letadlových lodí“ téměř umělou inteligenci?V průběhu matematického modelování bylo zjištěno, že současný útok dvaceti nadzvukových střel z různých směrů může být korunován úspěchem - 2-3 střely mohou úspěšně zasáhnout hlavní cíl skupiny letadlových lodí a některé další mohou zasáhnout doprovodné lodě. V podstatě přibližně tak byly plánovány útoky raketonosných letadel na letadlové lodě - z různých směrů se synchronizací ve chvíli útoku. To maximalizovalo rozložení sil křídla letadlové lodi a umožnilo několika raketám prorazit k cíli. K realizaci takového řazení raket po odpálení bylo nutné vytvořit speciální řídicí systém s koordinací raket mezi sebou pomocí komunikačního systému a počítače, který raketám vydává příkazy. Protože rakety musely mezi sebou „komunikovat“, stala se očividnou další možnost - vyslat dopředu průzkumnou raketu, která ve velké výšce pravidelně zapíná svůj lokátor a dává ostatním raketám veškeré informace o cílech. Přitom ostatní rakety létají v režimu rádiového ticha a na příkazy průzkumné rakety se rozlétají různými směry. Pokud je taková raketa sestřelena, „hejno“ se to dozví a pomocí nepříliš složitého algoritmu zvolí nového „vůdce“. A tak dále až do úplného rozdělení cílů mezi „hejno“ raket, po němž následuje závěrečná etapa - spěch k cílům v extrémně nízkých výškách s využitím manévrů proti antiraketám.Zkoušky raket Granit ukázaly, že konstruktérům se podařilo vytvořit „zabijáka letadlových lodí“, vybaveného prakticky umělou inteligencí. Pro zaručené zničení cílové letadlové lodi byly lodě a ponorky vybaveny nejméně dvaceti odpalovači raket Granit. Plná salva raket měla buď zničit nebo zneškodnit buď velkou chráněnou loď, nebo dokonce skupinu lodí krytých „deštníkem“ moderní protivzdušné obrany.Nyní jsou Granity vybaveny ponorky projektu 949A Antej, které přepravují 24 raket každá, a jaderné křižníky projektů 1144 a 11442 (Petr Veliký) - každý po 20 raketách.Mozek Granitu, zevnějšek BazaltuAle složitému Bazaltu, od něhož jsem začal své vyprávění, se již přizpůsobovaly ponorky i lodě. Aby se nemusely rušit stavební programy, byla na základě raket Bazalt vytvořena modifikace s novým, ekonomičtějším motorem, vylepšenou startovací fází a novým řídicím systémem. To je právě P-1000 Vulkan, který zdědil „mozek“ (nebo alespoň jeho polovinu) po Granitu a zevnějšek po Bazaltu. No a nejen vzhled: Vulkan bylo možné použít z odpalovacích zařízení Bazaltu a v průběhu modernizace měl tyto rakety nahradit na všech nosičích.Maximální dosah Vulkanu je až 700 kilometrů, rychlost až 2,5 Ma.V roce 1986 byla autorům rakety udělena Leninova cena SSSR, o rok později byl komplex přijat do výzbroje námořnictva SSSR a v roce 1989 byl do flotily přijat i první nosič Vulkanů, raketový křižník Červona Ukrajina, který byl později přejmenován na Varjag. Takový raketový křižník nese 16 raket Vulkan, což je jeho hlavní protilodní zbraň.Poté dostal možnost používat tento typ raket i raketový křižník Moskva, který na konci 90. let a po roce 2000 prošel opravou a modernizací. A na konci dubna 2021, jak uvedlo ministerstvo obrany, křižník Moskva poprvé v novodobé historii ruské flotily vypálil rakety Vulkan z komplexu Bazalt.Dalším vývojem Granitů a Vulkanů jsou nejnovější ruské rakety Onix a Zirkon, které budou mít neméně vytříbenou inteligenci, ale již na základě nejmodernějších technologií.

