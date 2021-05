https://cz.sputniknews.com/20210516/evropsky-parlament-zformuloval-pet-principu-pri-jednani-s-ruskem--14502920.html

Evropský parlament zformuloval pět principů při jednání s Ruskem

Evropský parlament zformuloval pět principů při jednání s Ruskem

Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu představil návrh zprávy, která obsahuje hlavní principy budování vztahů s Ruskem. Se zprávou se seznámila RT. 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Princip „podpory demokracie“ zejména předpokládá odpor „ruskojazyčné propagandě“. Evropské unii proto navrhují vytvoření televizní stanice s vysíláním 24 hodin denně.Navíc se vedení EU navrhuje projednání varianty o neuznání legitimnosti nového složení ruské Státní dumy, jestli zářijové volby budou uznány za zfalšované.Autoři zprávy zároveň zdůrazňují, že Rusko by mělo být informováno o výhodách, které může získat, pokud zahájí demokratické změny. Mluví se o zjednodušení vízového režimu, investičních programech do volného obchodu a strategickém partnerství.Pro větší stimulaci snah Rusů k demokratickým změnám je navrhováno, aby Rusko přijalo strategii rozvoje Východní partnerství, kterou Brusel kdysi zahájil pro posílení spolupráce se zeměmi bývalého Sovětského svazu.Na „ochranu demokracie po celém světě“, jak se domnívají autoři zprávy, by se Evropská unie měla spojit s USA a vyvinout celková opatření v části sankcí, poskytnutí finanční pomoci a podpory aktivistů.Princip „demokracie nadevše“ zahrnuje, aby v jakémkoliv dialogu s Moskvou byl brán ohled především na otázku dodržování lidských práv a provedení svobodných voleb. Autoři zprávy přitom doporučují začít zastavením stavby plynovodu Nord Stream 2.Zvláštní bod je věnován „zadržování ruské agrese“. Evropské unii je navrhováno společně s NATO a mezinárodním společenství pokračovat v tlaku na Moskvu, aby ji donutily zastavit „zasahování“ do záležitostí regionu Východního partnerství a vrátit „okupovaná území východních států – sousedů EU“.Pokud Moskva bude pokračovat „v agresivních činech“, autoři dokumentu radí, aby Evropská unie projednala otázku o odpojení od platebního systému SWIFT. Kromě toho je vedení EU navrhováno vytvoření plánu na snížení závislosti na dodávkách ruského plynu a ropy, minimálně do té doby, než se v Kremlu bude nacházet současné vedení.Aktuální vztahy s RuskemV poslední době je ve vztazích Moskvy a Západu pozorována další vlna napětí. V březnu Evropská unie zavedla sankce v rámci nového globálního režimu za porušování lidských práv, tuto reakci vyvolalo uvěznění Alexeje Navalného. Rusko reagovalo zákazem vstupu osmi evropským úředníkům.V pátek ruská vláda schválila seznam znepřátelených států. Zatím se v něm objevují pouze dvě země: USA a Česká republika. Jak vysvětlil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Moskva nebude bez rozdílu zařazovat jakoukoliv zemi do tohoto seznamu – rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza. Kromě toho to podle slov Lavrova nebude „mrtvý papír“, seznam bude revidován s rozvojem vztahů s každým státem.

Červenáček Červenáček: RF si zformulovala svůj princip: Zlaté padesátirublovky s dvouhlavým orlem už se v Rusku razí. Pro platby za plyn a ropu. Přistoupily k tomu i země BRICS a Čína, Írán, protože následkem sankcí musel nakupovat ropu za zlato. V USA to způsobí katastrofu. Například se pindosům zdraží půjčky a vše, co se dováží z Číny. Za plyn bude muset platit Rusku i Německo těmito rubly, jinak je vypočteno, že by mělo ztrátu 216 biliónů dolarů. Nyní je ražen dostatečný počet dvouhlavých padesátirublovek. A musí to být proces pomalý, plánovaný je rozvržen na 5 let..... aby neutržily ztrátu obligace, akcie Rusů a Číňanů, kteří jich amerických mají hafo..... Bude zcela zprovozněn ruskočínský platební systém SWIST. Za co pak pindosi budou kupovat zbraně, když se z papírových bankovek stanou papírky pouze s cenou papíru s potiskem ? A také nastanou masová povstání Američanů. V podstatě již avizovaná občanská válka. Již připravené USA koncentráky třech kategorií se začnou zaplňocat. 5

