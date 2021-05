https://cz.sputniknews.com/20210516/havlicek-zhodnotil-moznost-opetovneho-uzavreni-obchodu-pri-zhorseni-situace-vi-jak-se-tomu-vyhnout-14507455.html

Havlíček zhodnotil možnost opětovného uzavření obchodů při zhoršení situace. Ví, jak se tomu vyhnout

Havlíček zhodnotil možnost opětovného uzavření obchodů při zhoršení situace. Ví, jak se tomu vyhnout

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že by vláda již nechtěla znovu omezovat provoz obchodů a služeb. V případě... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Návrat k uzavření ekonomiky se v České republice naplánuje, ujistil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle jeho slov v případě zintenzivnění šíření nákazy bude vláda využívat jiné způsoby boje proti pandemii. Klíčovým z nich je očkování obyvatelstva, důležitá je i motivace občanů k tomu, aby se nechali naočkovat, zdůraznil ministr. Zásadním prvkem na cestě k omezení nárůstu nových případů je podle Havlíčka i testování, které musí zůstat povinné pro úřady a firmy až do konce příštího měsíce. Přítomnost negativního testu zůstane nezbytnou podmínkou pro využití řady služeb. Zavedení covidových pasů by umožnilo cestování v rámci Evropské unie. Jak uvedl Havlíček, covidový pas, který bude dostupný v online aplikaci, začne platit od 1. července. „Předpokládá se, že to zjednoduší i u nás poskytování určitých služeb, třeba v kultuře,” zdůraznil politik. Současná epidemiologická situaceOficiální statistika zveřejněná na webu českého ministerstva zdravotnictví svědčí o dalším ústupu koronavirové pandemie v republice. Za sobotu bylo odhaleno 596 nových případů nákazy, což je nejnižší počet nově infikovaných zaregistrovaných během prvního víkendového dne od začátku září. Zlepšení bylo zaznamenáno i v očkovací kampani, včera bylo totiž aplikováno 31 405 dávek vakcíny, jedná se o nejvyšší počet naočkovaných během soboty za celou dobu pandemie.Předseda české vlády Andrej Babiš na svém twitterovém účtu poznamenal, že v Česku již bylo plně naočkováno přes milion obyvatel. Téměř třetina občanů republiky přitom dostala minimálně jednu dávku. Babiš také avizoval otevření nové věkové kategorie pro vakcinaci. Nyní se na očkování budou moci přihlásil i občané od 40 let.

