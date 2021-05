https://cz.sputniknews.com/20210516/izrael-vyzval-radu-bezpecnosti-osn-aby-odsoudila-hamas-jinak-budou-sance-na-mir-ohrozeny-14509392.html

Izrael vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudila Hamás, jinak budou šance na mír ohroženy

Izrael vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudila Hamás, jinak budou šance na mír ohroženy

Stálý představitel Izraele při OSN Gilad Erdan vyzval Radu bezpečnosti, aby odsoudila činnost hnutí Hamás, jinak se skupina posílí a šance na mír budou... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud se rozhodnete neodsuzovat Hamás, posílí to radikální teroristickou skupinu, která se snaží svrhnout palestinskou vládu a jejíž charta jednoznačně požaduje vymazat Izrael z povrchu zemského. Bude tak pokračovat cyklus násilí a bude ohrožena šance na mír,“ řekl Erdan. Palestinský ministr zahraničních věcí Maliki však prohlásil: „Naši lidé se nikdy nevzdají a nevzdají se svých práv. Svoboda Palestinců je jedinou cestou k míru. Jelikož za to odpovídá tato Rada, vaše Rada, její právní a morální povinností je pomoci dosáhnout svobody Palestinců“.Vyostření konfliktuV noci na 8. května vypukly ve východním Jeruzalémě rozsáhlé střety mezi Palestinci a izraelskou policií. Nepokoje začaly ve dvou oblastech najednou: v blízkosti Chrámové hory a ve čtvrti Šejch Džarrah, kde bylo na základě rozhodnutí izraelského soudu vystěhováno několik arabských rodin, což vedlo k několikadenním protestům, které vyústily v nepokoje.Situace na hranici mezi Izraelem a palestinským pásmem Gazy se vyhrotila 10. května večer. Podle údajů ze 16. května bylo od začátku eskalace vystřeleno z pásma Gazy na izraelské území 2900 raket, z nichž 1150 bylo zachyceno. Podle nejnovějších informací bylo v Izraeli zabito 10 lidí, asi 50 bylo vážně zraněno. Izrael také provedl stovky útoků na pásmo Gazy. Počet Palestinců zabitých při izraelských náletech dosáhl 188, z toho 55 dětí.Pásmo Gazy je jednou z částí Palestiny, jejíž dělení území je popíráno účastníky mnohaletého arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1947 Valné shromáždění OSN vypracovalo plán rozdělení Palestiny, který dodnes nepřijala arabská strana. Po převratu v roce 2007 Pásmo Gazy řídí islámská organizace Hamás.Proces mírové regulace konfliktu je pozastaven. Palestinci požadují, aby budoucí hranice mezi dvěma suverénními státy procházela tam, kde do Šestidenní války v roce 1967 s možnou výměnou území. Chtějí svůj stát vytvořit na Západním břehu řeky Jordán a v Pásmu Gazy, východní Jeruzalém chtějí udělat hlavním městem. Izrael s těmito požadavky nesouhlasí.

➗❌➖➕ Netanyahu je válečný zločinec, který jako dlouhodobý diktátor provádí krvavý masakr proti Palestině. Kradením palestinského území a kriminálním vysídlováním Palestinců pravidelně provokuje krvavé válečné konflikty s Palestinou, které si s Hitlerovským fašismem vůbec v ničem nezadají. V Izraeli také neexistuje nezávislý žurnalismus a zrovna tam zničili mezinárodní novinářskou centrálu, protože nechtějí, aby se ty jejich válečné zločiny mohli dokumentovat a veřejně ukazovat. Naštěstí to mohou ale těžko uhlídat a občané filmují ty jejich prasárny a dávají to vysílačům k dispozici a ukládají do internetu... 🇮🇱👎👎👎🤮🚾 22

➗❌➖➕ Děkuji za potvrzení, že diktátor Netanyahu pod záminkou, "že tam židi prý žili dříve" provádí systematickou územní okupaci a genocidu Palestinců... 5

