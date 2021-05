https://cz.sputniknews.com/20210516/ja-a-vlastizradce-dostal-jsem-cr-na-rusky-seznam-nepratelskych-zemi-chlubil-se-hamacek-pred-fialou-14506303.html

Já a vlastizrádce? Dostal jsem ČR na ruský seznam nepřátelských zemí, chlubil se Hamáček před Fialou

Já a vlastizrádce? Dostal jsem ČR na ruský seznam nepřátelských zemí, chlubil se Hamáček před Fialou

V nedělní Partii na Primě bylo pořádně dusno. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že se České republice postup v kauze Vrbětice velmi dařil, dokud nevyšly... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

V Partii se Hamáček utkal se šéfem občanských demokratů Petrem Fialou a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Na úvod Hamáček oznámil, že v pátek podal trestní oznámení na autory série článků o jeho cestě do Moskvy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Podle něj se mohli dopustit trestních činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. Kromě toho plánuje podat i civilní žalobu, kterou chce Hamáček po vydavateli požadovat deset milionů korun.Podle něj sobotní článek o tom, že měl Hamáček objednané letadlo do Moskvy, kde, jak novináři Seznamu tvrdí, chtěl vyměnit kauzu Vrbětice za vakcínu Sputnik V, nic nedokazuje. Podle Hamáčka se nyní kvůli Kroupovi a Cirokové v Rusku Česku smějí.Fialu ale jeho argumenty příliš nepřesvědčily. Podle něj by Hamáček měl z celé aféry vyvodit politickou odpovědnost a rezignovat.Hamáček se ovšem hájil tím, že díky vyhoštění ruských diplomatů, což, jak dodal, podpořil prezident Miloš Zeman, byla dosažena parita v zastoupení diplomatických misí s Ruskem. Za svou zásluhu považuje i zapsání České republiky na ruský seznam nepřátelských zemí, kde je spolu s USA.Jenže Hamáček byl sám proti dvěma a Fialu podpořil i Bartoš. Podle něj celá aféra vyvolává řadu otázek. Šéf Pirátů se domnívá, že Hamáček měl skutečně v plánu dovézt ruskou vakcínu a pasovat se do role toho zachránce, znovu si obléct ten červený svetr.Fiala navíc prohlásil, že Hamáčkova verze s kamufláží budila otázky u opozice ještě dříve, než vyšel článek na portálu Seznam Zprávy.Vrbětická aféra Jana HamáčkaHamáček spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) 17. dubna obvinili Rusko z organizace dvou explozí v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Přitom ještě 19. dubna měl Hamáček v plánu odcestovat do Ruska, kde chtěl jednat o dodávkách ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a organizaci summitu prezidentů Ruska a USA v Praze.Svou avizovanou cestu Hamáček hájil tím, že se jednalo o kamufláž, jak dostat českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku do Prahy.Seznam Zprávy ovšem tvrdí, že na schůzce 15. dubna Hamáček spolu se šéfy tajných služeb, policie, českým velvyslancem a nejvyšším státním zástupcem řešil možnost výměnného obchodu, kdy by za dodávky Sputniku V Praha ututlala údajnou ruskou účast na vrbětických explozích.Rusko svou odpovědnost za výbuchy v roce 2014 odmítá. Podle mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovové se jedná o „nekonečnou vnitřní tahanici, která je řízena zvenčí“.Kvůli jednání české vlády ve čtvrtek zařadila Moskva Českou republiku po boku USA na seznam nepřátelských zemí. V souladu s rozhodnutím ruské vlády nesmí americká ambasáda zaměstnávat žádnou ruskou fyzickou osobu. Česká diplomatická mise může uzavírat pracovní smlouvy pouze s 19 lidmi.

