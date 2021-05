Lékařka vysvětlila, jaké závažné nemoci může signalizovat krvácení z nosu

https://cz.sputniknews.com/20210516/lekarka-vysvetlila-jake-zavazne-nemoci-muze-signalizovat-krvaceni-z-nosu-14498636.html

Krvácení z nosu může být způsobeno obvyklým mechanickým poškozením jeho dutiny. Existují však i vážnější důvody tohoto jevu, vysvětlila otorinolaryngoložka... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Uvedla, že existuje několik příčin krvácení z nosu: místní a systémové. K prvním patří každý zánět nosní dutiny - sinusitida nebo alergická rýma.K dystrofickým změnám v nosní dutině patří atrofická rýma, výrazné zakřivení nosní přepážky, úrazy.Mezi systémové příčiny krvácení z nosu patří zvýšení tělesné teploty v důsledku nemoci, přehřátí nebo úpalu. Jak uvádí lékařka, poměrně často jsou příčinou tohoto jevu u dospělých lidí různá kardiovaskulární onemocnění, zejména hypertenze, srdeční vady, vaskulární ateroskleróza.Vážným důvodem mohou být podle názoru lékařky také onemocnění krve - leukémie, trombocytopenická purpura, trombastenie, myeloproliferativní onemocnění, srpkovitá anémie.Další možnou příčinou jsou endokrinní onemocnění. Krvácení může také nastat během těhotenství, a také nádory nadledvin - feochromocytom.Lékař vysvětlil, že nazální kongesce může být jedním ze znaků nebezpečného onemocněníRuský otolaryngolog Jurij Uljanov již dříve vysvětlil, že vážné následky pro organismus může mít i ucpaný nos.Podle slov odborníka je úkolem nosu zvlhčovat a ohřívat vzduch, který člověk vdechuje, a proto jsou v něm dutiny. Při ucpání však dutiny nefungují. A to může znamenat, že uvnitř nosu dochází k zánětlivému procesu, který v některých případech vede k sinusitidě, uvádí Večerní Moskva.Podle lékaře, pokud to není zastaveno včas, může se zánět dostat do mozku a pak bude nutné zachraňovat člověka.Jurij Uljanov dodal, že bolest hlavy je stav nosních dutin, protože ty podle jeho slov „zabírají téměř polovinu hlavy“.

2021

