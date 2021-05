https://cz.sputniknews.com/20210516/my-vypadame-pred-svetem-jako-blazni-klaus-se-v-novem-poradu-u-xavera-rozpovidal-o-vrbeticich-14503461.html

„My vypadáme před světem jako blázni.” Klaus se v novém pořadu u Xavera rozpovídal o Vrběticích

Exprezident ČR Václav Klaus v novém pořadu Xavera Veselého Pane prezidente promluvil o zpravodajských hrách kolem Vrbětic. Podle něj v případě Vrbětic jde o... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Člen Rady České televize a moderátor XTV Luboš Xaver Veselý spustil nový pořad pod názvem Pane prezidente, v němž bude každé tři týdny s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem probírat aktuální politické události. Během prvního rozhovoru se český exprezident vyjádřil k probíhajícímu diplomatickému konfliktu s Moskvou, která vypukla kvůli kauze Vrbětice.Klaus je přesvědčen, že dění kolem Vrbětic je výsledkem aktivity zpravodajských služeb, samotná kauza je přitom podle něj zcela uměle vytvořená, a právě proto exprezident na začátku ani nechtěl tomuto tématu věnovat svou pozornost. Myslí si rovněž, že Vrbětice vůbec nejsou tím, co ve skutečnosti zajímá obyčejné české občany, i když místní média a politici se kolem toho snaží rozdmýchávat zbytečné vášně. Podle Xavera Veselého má toto téma zásadní vliv na zahraniční politiku České republiky a její vztahy s Ruskem, na což Klaus odpověděl, že světové velmoci a naši zahraniční partneři dali jasně najevo, že nechtějí, abychom je do toho zatahovali.Klaus tvrdí, že nesmíme zapomínat, že momentálně v Česku probíhá předvolební politický souboj a jednotlivé strany se snaží vytěžit ze současného napětí s Ruskem co nejvíc, zvlášť ty, co jsou těsně u hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny, jako je ČSSD. Prvotní příčina konfliktu neleží v Rusku, ale v České republice.Skutečné problémy České republikyEkonomické důsledky koronakrize, nezaměstnanost a inflace jsou tím, co má ve skutečnosti vliv na život běžných občanů. Stejně tak bychom měli věnovat větší pozornost tomu, co chystají strany, které mají šanci zvítězit v nadcházejících parlamentních volbách. Václav Klaus má ve svém rozhovoru na mysli Piráty, kteří podle jeho slov hrozí zvýšením daní.

cepo CR sa dala zatiahnut do atlantickeho dobrodruzstva ale nie vsetci na to skocili vcitane krajin EU ! Rusko je najmierumilovnejsia krajina sveta a svet to vidi,kto je agresor... 9

Vasek Kratas VK V Praze měla vystoupat voda aby ten hnůj vyplavila. I příroda se těm volům brání :-) 9

7

