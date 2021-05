https://cz.sputniknews.com/20210516/netanjahu-prohlasil-ze-izrael-bude-i-nadale-vystupovat-proti-radikalum-v-gaze-14507242.html

Netanjahu prohlásil, že Izrael bude i nadále vystupovat proti radikálům v Gaze

Netanjahu prohlásil, že Izrael bude i nadále vystupovat proti radikálům v Gaze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v neděli sešel s ministrem obrany, náčelníkem generálního štábu, řediteli Shin Betu (izraelská obecná bezpečnostní... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

„Právě jsme dokončili schůzku, abychom zhodnotili situaci s hlavami bezpečnostních systémů a učinili rozhodnutí. Hamás a Islámský džihád zaplatily a zaplatí velmi vysokou cenu,” uvedl Netanjahu ve svém projevu po jednání. Premiér dodal, že tato operace „bude nějakou dobu trvat“.Netanjahu také oznámil, že udělá vše pro snížení počtu civilních obětí a nastolení klidu.Podle něj má Izrael podporu od Spojených států, uvádí The Times of Israel.Téměř 3 000 raketOd doby nového vyostření izraelsko-palestinského konfliktu skupiny z Pásma Gazy na izraelské území vyslaly 2,9 tisíce raket, o čemž informuje tiskové oddělení izraelské armády.Ve zprávě tiskového oddělení se uvádí, že 1 150 raket bylo zachyceno protivzdušnou obranou, dalších 450 raket dopadlo na území Pásma Gazy.Vyostření konfliktuSituace v regionu se prudce vyostřila večer 10. května. Střety muslimů s izraelskou armádou začaly kvůli vystěhování několika palestinských rodin ze čtvrti Šejch Džarach ve východním Jeruzalému, následně došlo k vojenským akcím.Kvůli téměř neustálému raketovému ostřelování v Izraeli zemřelo sedm civilních obyvatel a jeden voják, dalších 200 lidí bylo zraněno. Tel Aviv zaútočil na Pásmo Gazy, kde zlikvidoval několik bojovníků, včetně vysoce postavených polních velitelů. Podle informací palestinského ministerstva zdravotnictví při izraelských útocích zemřelo okolo 140 lidí, další tisíc byl zraněn.Pásmo Gazy je jednou z částí Palestiny, jejíž dělení území je popíráno účastníky mnohaletého arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1947 Valné shromáždění OSN vypracovalo plán rozdělení Palestiny, který dodnes nepřijala arabská strana. Po převratu v roce 2007 Pásmo Gazy řídí islámská organizace Hamás.Proces mírové regulace konfliktu je pozastaven. Palestinci požadují, aby budoucí hranice mezi dvěma suverénními státy procházela tam, kde do Šestidenní války v roce 1967 s možnou výměnou území. Chtějí svůj stát vytvořit na Západním břehu řeky Jordán a v Pásmu Gazy, východní Jeruzalém chtějí udělat hlavním městem. Izrael s těmito požadavky nesouhlasí.

