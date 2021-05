Ondráček: Z Vrbětic se stává dobrá fraška, za ztracené samopaly asi taky může Čuk a Gek z GRU

„Předpokládám, že teď vláda, po konzultaci s tajnými službami, přispěchá s důvodným podezřením, že je ukradli Čuk a Gek z ruské GRU. Nepozorovaně je pak odvezli do Sýrie a bůh ví kam ještě, kde už díky nim zemřely tisícovky lidí. Předpokládám, že to udělali na pokyn Putina s cílem obvinit ČR z podporování mezinárodního terorismu. My budeme křičet, že to není Pravda, a prosit EU a NATO, aby na Rusko uvalily sankce,“ míní Ondráček.