Trojnásobná máma Kurková šokovala fanoušky. Ukázala se bez make-upu, jak odstřikuje mateřské mléko

Trojnásobná máma Kurková šokovala fanoušky. Ukázala se bez make-upu, jak odstřikuje mateřské mléko

Čerstvá trojnásobná maminka Karolína Kurková na svém účtu na Instagramu pořádně šokovala své sledující. Nenamalovaná modelka totiž fanouškům prozradila, jak...

Na několika nových snímcích je Kurková vyfocena v kojící podprsence bez makeu-upu a svým sledujícím názorně a detailně popsala, jak odstřikuje a uchovává své mateřské mléko. Tímto postem však šokovala nejednoho fanouška, jelikož mléko na další fotce je kanárkově žluté.Kurková vychovává momentálně tři děti – Tobina Jacka, Noaha Lee a nově Lunu Grace, kterou nedávno porodila. Právě žluté mléko, které podle svých slov uchovává v mrazáku, vyvolalo u fanoušků řadu otázek.Za zmínku zde stojí, že prvnímu mléku maminek se říká kolostrum. Jedná se o první a vysoce koncentrované mléko, které však tělo matky produkuje jen pár dní po porodu. Jeho barva může být různá – od čirého přes žluté až po oranžové. Dětem pomáhá toto kolostrum v budování jejich imunitního systému, zajištění chodu trávicího systému a pohybu střev. Je bohaté na živiny a obsahuje protilátky. „Wow, je to mnohem žlutější, než jsem čekala. Díky za šíření a osvětu,“ uvedla jistá uživatelka.Někteří lidé se však nad barvou pozastavovali: „Nikdy jsem neviděla žluté mléko od lidí,“ byla překvapená další sledující.Nutno podotknout, že z označení na sáčku s mlékem vyplývá, že se jedná o foto staršího data, konkrétně 30. dubna. A není se čemu divit, jelikož Kurková si dala načas i se samotným oznámením o tom, že již porodila své třetí dítě.Karolína KurkováKarolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny a dcerkou v Miami na Floridě.Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů.Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.

