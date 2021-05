https://cz.sputniknews.com/20210516/zeman-rusky-seznam-nepratel-je-hloupost-at-policie-pracuje-bis-neverim-14507802.html

Zeman: Ruský seznam nepřátel je hloupost. Ať policie pracuje, BIS nevěřím

Český prezident Miloš Zeman považuje ruský seznam nepřátelských zemí, kde je USA a ČR, za hloupost. Nadále trvá na tom, že vyšetřovacích verzí v kauze Vrbětice... 16.05.2021, Sputnik Česká republika

Prezident ČR Miloš Zeman se domnívá, že být nepřítelem je špatné, ale ruský seznam je hloupost.Podle něj by bylo lepší, aby Rusko počkalo na ukončení vyšetřování vrbětické kauzy. Dále zopakoval, že ho premiér Andrej Babiš „nepřesvědčil“, že je pouze jedna vyšetřovací verze.Prezident uvedl, že o kauze mluvil s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), která dříve říkala, že vyšetřovacích verzí je více. Ta mu uvedla i třetí verzí.Dále uvedl, že „naléhá“, aby policie věc důkladně vyšetřila, a dále nevylučuje možnost neodborného vyskladňování zbraní a munice. Podezření, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští agenti, považuje za vážná podezření. „Doporučuji širší záběr,“ poznamenal. Zeman dále uvedl, že zprávu BIS o Vrběticích četl a podle něj tam není nic, co by muselo zůstat utajené. Vytknul proto rezignujícímu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, že se postavil proti původnímu rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) zprávu zveřejnit. Zeman o Hamáčkově cestě do MoskvyV otázce avizované cesty Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy zkritizoval portál Seznam Zprávy za to, že obviňuje vicepremiéra z velezrady. Podle něj tam pracují neúspěšní novináři a Janka Kroupu, který články o Hamáčkově údajném výměnném obchodu s Moskvou psal, označil za podvodníka.Podle prezidenta ovšem Hamáček cestu do Moskvy skutečně plánoval a pak ji kvůli kauze Vrbětice zrušil. Zhoršené vztahy s RuskemKe krizi v česko-ruských vztazích došlo poté, co 17. dubna premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešli na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.V pátek ruská vláda zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil. Americká ambasáda ani jednoho.

