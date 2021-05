„Ale pak se někdo neudrží a realita je venku...“ Ovčáček je pobouřen tweetem pirátky o pomníku

https://cz.sputniknews.com/20210517/ale-pak-se-nekdo-neudrzi-a-realita-je-venku-ovcacek-je-pobouren-tweetem-piratky-o-pomniku-14521754.html

Koněva bylo málo, a tak nyní přišly na mušku další pomníky. Aktivista a pirátská senátorka na Twitteru znevážili pomník druhému odboji. Od mluvčího prezidenta... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Kontroverze začala příspěvkem Davida Antoše z iniciativy Pro euro, které usiluje o přijetí evropské měny. Na Twitteru napsal, že by byl rád, aby z Prahy zmizely „nejošklivější“ pomníky, mezi které zařadil památník Okřídlený lev připomínající československé letce, kteří za 2. světové válce působili v Britském královském letectvu, a pomník 2. odboje.Na to reagovala pirátská senátorka za Kladno Adéla Šípová, která uvedla, že na pomníku se dobře jezdí na skatu.Okamžitě se snesla vlna kritiky, a to dokonce i od občanů, kteří se chystali Piráty v nadcházejících volbách volit.Podle Ovčáčka ale příspěvek pirátky odhaluje pravou podstatu její strany.Poslankyně ANO Barbora Kořanová parafrázovala šéfa Pirátů Ivana Bartoše, který svou dřívější kritiku EU a podporu migrace vysvětlil mladickou rebelií či nerozvážností.Ovčáček však trvá na tom, že Piráti to myslí zcela upřímně a přirovnal je k bolševikům.Na pirátku zaútočil i bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle ní by se Šípová a její stana měli stydět.Později se Šípová na svém Twitteru za komentář omluvila. Uvedla, že pouze chtěla poukázat na faktický stav věci.Zmiňme, že se nejedná o první případ, kdy se Piráti vyznamenali kontroverzními výroky. V roce 2018 se Pirát Vojtěch Pikal nechal slušet, že „váleční piloti jen plnili rozkazy“.

