Čarnogurský bourá mýty o hybridní válce: Za Vrbětice si z části mohou Češi sami

„Nepřekvapuje, že americká média obviňují ruská média z toho, co samy dělají. V březnu tohoto roku Slovensko dovezlo z Ruska vakcínu Sputnik V. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zuzana Baťová pustila do světa nekvalifikované řeči o nevhodnosti Sputniku pro vakcinaci. Řeči Baťové hned převzaly americké noviny New York Times a z nich se zpráva rozšířila. Ve kterém jiném případě rozšířil NYT zprávu ze Slovenska?“ klade si další otázku Čarnogurský.