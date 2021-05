Červenoarmejcom sa na Malý Slavín prišli pokloniť aj napriek obmedzeniam

https://cz.sputniknews.com/20210517/cervenoarmejcom-sa-na-maly-slavin-prisli-poklonit-aj-napriek-obmedzeniam-14519966.html

29. ročník pochodu výrazne ovplyvnili pandemické opatrenia. Napriek nim sa ale pamiatke dvoch červenoarmejcov prišlo pokloniť niekoľko desiatok Bratislavčanov. 17.05.2021, Sputnik Česká republika

V polovici mája býva v lesoch nad bratislavskou Račou vždy rušno: každoročne sa tu totiž koná pochod na Malý Slavín k skromnému pamätníku vojakov Ivana Semjonoviča Gorjunova a Nikolaja Ivanoviča Jefimuškina.Títo dvaja červenoarmejci patria medzi viac ako 740 vojakov Červenej armády, ktorí začiatkom apríla 1945 padli v oslobodzovacích bojoch o Bratislavu.Spomínalo sa aj na Milana FtáčnikaAktuálny ročník pochodu bol špecifický nielen pre pandemické obmedzenia, ktoré znemožnili tradične hojnú účasť, ale aj kvôli tomu, že deň pred pochodom Slovensko obletela správa o úmrtí Milana Ftáčnika – ľavicového politika, ktorý tradíciu pochodov na Malý Slavín na začiatku deväťdesiatych rokov spoluzakladal. Neskôr z pozície bratislavského primátora držal záštitu nad týmto podujatím a každoročne sa ho zúčastňoval po boku diplomatov z Ruska, Bieloruska, Kazachstanu či Číny.Spomienkam na Ftáčnika sa vo svojich príhovoroch venovali viacerí zástupcovia organizátorov – ako zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, tak aj z Klubu Nového slova. „Milanov zvučný hlas nám bude navždy znieť v tejto doline,“ dodal Jozef Lysý z KNS.Poďakovanie z RuskaAj tento rok však malo medzi účastníkmi svoje zastúpenie ruské veľvyslanectvo. Tajomník veľvyslanectva Sergej Nikitin vo svojom príhovore zdôraznil vďačnosť Ruskej federácie obyvateľom Slovenska za pozornosť a starostlivosť, ktorú venujú stovkám pamätníkom vojakom Červenej armády.Spoločný boj proti fašizmu počas druhej svetovej vojny, najmä počas oslobodzovania Slovenska patrí podľa Nikitina medzi hlavné piliere slovensko-ruských vzťahov.Kedysi miesto bojov, dnes miesto oddychuTie sú spečatené krvou, ktorú dnes pripomínajú práve pamätníky ako ten na Malom Slavíne. Dnes je totiž táto časť Bratislavy obľúbeným miestom na oddych a rekreáciu. Denne ju navštevujú stovky turistov i cyklistov. V apríli 1945 však v týchto miestach prebiehali kruté boje.Nemci sa totiž v Bratislave opevnili v troch líniách, z ktorých jedna sa tiahla od úpätí Malých Karpát, popri továrni Dynamit až smerom na Pasienky. Z tohto smeru prišiel hlavný sovietsky útok 3. apríla 1945. Bojovalo sa o Raču, prieskumné a predsunuté jednotky 25. gardového zboru Červenej armády sa dostávali hlbšie do lesov Malých Karpát. Už 3. apríla večer Nemci odrážali sovietske útoky na ich postavenia na Kolibe.Na druhý deň síce bola Bratislava oslobodená, no pri týchto bojoch padli desiatky červenoarmejcov. Dvomi z nich sú aj spomínaní Gorjunov a Jefimuškin. Podľa dostupných informácií sa nepoznali, boli ranení a zomreli pri transporte. Pamätníky ako ten na Malom Slavíne môžeme dnes nájsť po celom Slovensku stovky — pamätníky osobných tragédií, hrdinstva, no predovšetkým obetí, ktoré Červená armáda zaplatila za naše oslobodenie.

