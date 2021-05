https://cz.sputniknews.com/20210517/ceska-vlada-schvalila-ambiciozni-narodni-plan-obnovy-kam-bude-smerovana-vetsina-prostredku-14523678.html

Česká vláda schválila ambiciózní Národní plán obnovy. Kam bude směřována většina prostředků?

Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že vláda na svém jednání schválila Národní plán obnovy. 17.05.2021

Vláda ČR schválila Národní plán obnovy, v jehož rámci bude do restartu ekonomiky investováno kolem 200 miliard korun. 172 miliard má Česko získat z fondu Evropské unie, ostatní finance budou vyčleněny ze státního rozpočtu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na svém Twitteru informoval o tom, že větší část investic půjde do klimatického sektoru.Důležitost přijetí Národního plánu obnovy zdůraznila i ministryně financí Alena Schillerová, která ujistila, že postupná realizace plánu přispěje k obnově růstového potenciálu a tvorbě nových pracovních míst. Kromě toho byl na dnešním jednání schválen také Národní program reforem ČR 2021, jehož realizace bude probíhat v nadcházejících dvanácti měsících. Ten obsahuje například změny v daňovém systému a podporu dostupnosti bydlení.Havlíček vyloučil opětovné uzavření ekonomikyVčera ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček ujistil, že v případě zhoršení epidemiologické situace vláda stejně nepřistoupí na uzavření obchodů a služeb, jak to bylo dřív. Podle jeho slov v případě zintenzivnění šíření nákazy bude vláda využívat jiné způsoby boje proti pandemii. Klíčovým z nich je očkování obyvatelstva, důležitá je i motivace občanů k tomu, aby se nechali naočkovat, zdůraznil ministr.Zásadním prvkem na cestě k omezení nárůstu nových případů je podle Havlíčka i testování, které musí zůstat povinné pro úřady a firmy až do konce příštího měsíce. Přítomnost negativního testu zůstane nezbytnou podmínkou pro využití řady služeb.

