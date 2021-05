https://cz.sputniknews.com/20210517/co-doopravdy-stalo-za-odchodem-pavla-zemana-v-jeho-rezignacnim-dopise-neni-o-benesove-ani-zminka-14518867.html

Co doopravdy stálo za odchodem Pavla Zemana? V jeho rezignačním dopise není o Benešové ani zmínka

Co doopravdy stálo za odchodem Pavla Zemana? V jeho rezignačním dopise není o Benešové ani zmínka

V pátek 14. května se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po deseti letech vzdal své funkce. Za hlavní důvod svého odchodu uvedl zejména tlak ze strany... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že Pavel Zeman svou rezignaci oficiálně oznámil pomocí dopisu, který Úřad vlády obdržel v pátek dopoledne. Podle všeho by měl dotyčný své působení ve funkci ukončit k 30. červnu.V dopise, který získal zmiňovaný portál, se mimo jiné uvádí, proč se Zeman rozhodl po deseti letech odejít z této funkce.Dále se v dopise píše, co všechno se dle něj soustavě státního zastupitelství pod jeho vedením podařilo.Za zmínku stojí ale především to, že když dotyčný v pátek odpoledne svou rezignaci vysvětloval veřejnosti, hovořil o tom, že na něj byl vyvinut tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové.Uveďme, že Benešová tento tlak odmítá. Dotyčná však nedávno prohlásila, že se chystá podat na Zemana kárnou žalobu, a to kvůli vrbětické kauze. Stála si za tím, že se Zeman dopustil prohřešku, kdyžveřejně informoval o základních faktech této kauzy.V rezignačním dopise však o Benešové a zmiňovaném tlaku není ani zmínka.Naopak Zeman zmínil dluh, který se resortu spravedlnosti jako odpovědného resortu týká. Nedošlo totiž k reformě zákona o státním zastupitelství.V neposlední řadě Zeman v dopisu uvedl, že se při vedení soustavy snažil o efektivní organizaci práce a pochlubil se tím, že se státním zástupcům za jeho éry daří lépe rozkrývat daňovou trestnou činnost a teroristické trestné činy.Pavel Zeman a jeho nástupcePřipomeňme, že dotyčný se funkce nejvyššího žalobce ujal dne 1. ledna 2011, kdy na této pozici vystřídal Renatu Veseckou. Státní zástupce řídil Zeman přesně deset a půl roku. Nikdo jiný v pozici nejvyššího žalobce nesloužil tak dlouho.Co se týče Zemanova nástupce, toho na návrh ministryně Benešové jmenuje vláda Andreje Babiše. Marie Benešová se přitom nechala slyšet, že uvažuje o jednom z pěti možných kandidátů. Zatím se podle mnohých tou nejpravděpodobnější variantou jeví stávající Zemanův první náměstek Igor Stříž.

