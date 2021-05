https://cz.sputniknews.com/20210517/david-a-valencik-uvazuji-zda-verze-vrbeticke-kauzy-muze-byt-jen-jedna-a-kdo-tu-mate-verejnost-14520759.html

David a Valenčík uvažují, zda verze vrbětické kauzy může být „jen jedna" a kdo tu mate veřejnost?

David a Valenčík uvažují, zda verze vrbětické kauzy může být „jen jedna“ a kdo tu mate veřejnost?

Blíží se summit EU, vojenské cvičení NATO Saber Guardian v Maďarsku. Také nás dělí jen měsíce od parlamentních voleb. Na pozadí těchto záležitostí jako blesk z... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

1000 raketometů, 800 samopalů, 500 kulometů a cca 100 pistolí a tisíce dalších příslušenství, to vše podle firmy Imex Group chybí po výbuších jejích skladů ve Vrběticích… Věc se má tak, že se nenašly zbytky těchto zbraní. Podporuje to teorii o tom, že incident měl zakrýt manko v muničáku. Jenže teorii manka formuluje hlavně prezident Zeman, ministryně Benešová teď říká, že když se ptala policejního prezidenta, zda policie řeší i tuto verzi vrbětického incidentu, Jan Švejdar prý zachoval mlčení, takto věc přibližuje buď Deník N, Aktálně.cz nebo ČTK. Sputnik se ptal europoslance za SPD Ivana Davida a vysokoškolského pedagoga, docenta Radima Valenčíka.David: Ano, nepochybně to podporuje hypotézu, že mělo dojít k zakrytí manka, ale jako důkaz to asi nestačí, resp. bez znaleckého posudku, podle něhož by bývaly musely být nalezeny části těchto zbraní v odpovídajícím množství. Nejsou však vyloučeny další hypotézy, neboť manko nemohlo zabránit zničení skladu z jiných příčin.Valenčík: Tady jsme u hodně důležitého momentu: První policejní zpráva před sedmi lety hovořila o neodborné manipulaci. Pak, po sedmi létech se objevilo „skandální odhalení“, že je „nade vší pochybnost“ zřejmé, že výbuch způsobili dva ruští agenti, jak to s odvoláním na údajnou zprávu BIS uvedl Babiš a Hamáček před měsícem. Prezident Zeman avizoval, že k tomu vystoupí za týden, a následně připomněl, že stále ještě existuje vyšetřovací verze spojená s neodbornou manipulací. V jeho vystoupení byly ovšem určité nelogičnosti, na které jsem okamžitě upozornil, viz. Mnohem pravděpodobnější verzí totiž bylo, že se ve Vrběticích zametaly stopy po nelegálních obchodech, které bylo možné chápat i jako podporu mezinárodního terorismu.Pak vystoupila ministryně spravedlnosti Benešová s existencí více verzí a po setkání s ní i Zeman přiznal, že v úvahu připadá i ta, podle které měl „výbuch zakrýt manko ve skladu“. Ale to přece nemá logiku. Pokud by tam bylo manko, tak zbraně musel někdo ukrást. A ukradené zbraně se neprodávají jako třeba ukradené ponožky. V rámci legálních obchodů jsou neprodejné, takže pokud by k výbuchu došlo z naznačených důvodů, tak se nejednalo o krytí „manka“, ale nelegálního prodeje. To přece musí vědět i Zeman a Benešová. Tak proč se snaží mást veřejnost?! V této kauze je tolik podivností, že nelze spoléhat na žádnou autoritu, ale každý, poučen Descartem, by měl spoléhat jen na vlastní schopnost pochybovat a používat rozum.Firma Imex Group podala trestní oznámení na policejního prezidenta, že kvůli němu unikly informace o vyšetřování, které 25. dubna 2021 na TV Prima použil v komentáři ke kauze Vrbětice i prezident Miloš Zeman, přičemž prý zkresleně… Čím přesně může být takový únik nebezpečný? Zeman přece upozorňuje, že není jen „jedna vyšetřující se verze“… To je přece objektivní pohled, nebo ne?David: Čím by mohl být tento únik nebezpečný, to nevím, ale podle mých vědomostí unikla zpráva, podle níž neexistují přímé důkazy o vině ruských agentů. Taková zpráva je nebezpečná pro ty, kteří bez uvedení důkazů autoritativně tvrdí opak, protože jak správně řekl Švejk, každé přiznání ztěžuje zapírání.Valenčík: Pokud se výbuchem – kterému v prvním případě prokazatelně předcházel požár (a to v místě, kde nemělo být skladováno nic hořlavého) – zametaly stopy nelegálních obchodů, tak se firma Imex Group dostala do nepříznivé situace. Patrně předpokládá, že verze „dvou ruských agentů“ je neudržitelná, ví něco o tom, kdo nelegální obchody kryl (a muselo to být hodně shora), proto si vytváří alibi, resp. snaží se upozornit na skutečného viníka. Nasvědčovala by tomu i velmi rozpačitá, ale hodně vypovídající odpověď Babiše na důraznou interpelaci poslance Pikala, ve které mj. Říká: „Nemám problém, aby se to vyšetřilo, a určitě je to potřeba… Hlavní problém je, že v roce 2011 tyto sklady byly pronajaty soukromým firmám. To se nikdy nemělo stát. Tam to začalo.“Analyzoval jsem Babišovu odpověď a vyplynulo mně z ní šest otázek: 1) Proč se ještě nevyšetřilo (od roku 2017, to už je doba!), zda těla min z vrbětického skladu (hlavní součásti) byla/nebyla nevratně zničena, zda byla použita teroristy, zda působila smrt i civilních osob? 2) Proč se tomuto klíčovému aspektu adekvátně nevěnuje pozornost v českém mediálním mainstreamu? 3) Proč Hamáček podporuje to, že se aktuálně sleduje jen jedna vyšetřovací verze, když verze zametání stop je mnohem pravděpodobnější a odpovídá kritériu Occamova ostří? 4) Není to, co se nyní děje, jen zametání stop, ale o level výš? 5) Nedošlo k privatizaci skladu záměrně, aby se část tehdejších vládních struktur zbavila přímé odpovědnosti za nelegální obchody a podporu terorismu? 6) Proč podle dobového článku odvoz munice trval nepřiměřeně dlouho? Úvahu včetně plného znění interpelace a odpovědi na ni naleznete na mých stránkách.Doposud se nikdo z těch, kteří hovoří o „jediné verzi“, nepokusil odpovědět na žádnou z výše uvedených otázek. To je ovšem neudržitelná pozice.Česká média se snaží vidět situaci ve světle jedné vyšetřovací verze. Vždy jsem si myslel, že vyšetřování je vyšetřováním tehdy, když orgány zvažují verzí několik: jednu po druhé vyvrací, až už nezbývá důvodné podezření, ale důkazy dobře podložená jistota. Pak přece lze hovořit o konkrétním případu. Proč se tak nepostupuje nyní?David: Neřekl bych „česká média“, řekl bych „česká mainstreamová média“ nebo „česká dezinformační média“, protože jejich cílem není informovat, ale utvářet veřejné mínění i za cenu nepravdivých nebo zkreslených zpráv, například s vynecháním důležitých skutečností a opakováním nepotvrzených zpráv. Z principu věci se někdy nepodaří některé hypotézy vyvrátit, ale je nutné najít nepodvržené, jednoznačné důkazy pro jednu verzi. Od počátku pouze hledat důkazy pro jedinou hypotézu je chybný postup. Běda pacientům, pokud takto postupuje lékař, a to se bohužel stává. Běda spravedlnosti, pokud takto postupují orgány činné v trestním řízení.Valenčík: Říkáte to přesně. Pokud jiné verze nebyly vyvráceny, a to tedy nebyly, pak lpěním na „jedné verzi“ se tzv. „investigativní novináři“ a celý mediální mainstream zpronevěřují sami sobě. Samotnému smyslu své práce. A co víc, stávají se vědomými účastníky zametání stop po hodně velké lumpárně kryté hodně shora. Co je ovšem horší, že se toho dopouští i státní orgány, které by měly případ vyšetřit. Podílejí se na zametání stop. Osoby, které se v tom angažují, se dopouští nepromlčitelného trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. A proč to dělají? Nenapadá mě jiné vysvětlení než to, že vše bylo prováděno pod hodně „vysokým krytím“ nikoli tuzemského původu. Proto Babiš i Hamáček tak změkli, vypustili 17. dubna Džina z láhve a ve snaze z určitých důvodů „vyhovět“. Otevřeli si cestu k vlastní politické popravě, jež začíná natahováním na mediálním skřipci a lámáním v politickém kole. Jejich naivita mě překvapila.Pokud se někdo díval na projednávání kauzy ve Sněmovně, tak si nemohl nepovšimnout, že většina poslanců z „demo-opozice“, ale i ANO a ČSSD zpívala na zákonodárném kúru z cizích not. Uvedení poslanci se chovali přesně jako ti, kteří jsou manipulováni formou poskytování in-side informací těm, od nichž se očekává poslušnost založená na absenci vlastního rozumu.Zaslechl jsem názor, že kdyby munice ve Vrběticích vybuchla někde po cestě – že mělo k explozi dojít během převozu /či v Bulharsku/, tvrdí někteří čeští politici –, způsobilo by to jistě daleko horší paseku, takže „kontrolovaná“ detonace ve skladu prý dává větší smysl... Museli by pro takovouto lokální operaci z Ruska vůbec jezdit nějací agenti, mohli přece uplatit někoho z místních?David: Do takových spekulací bych se nepouštěl. Pokud vím, žádné důkazy pro to nejsou. Jestliže výbuchu předcházel požár, a tak to asi bylo podle dokumentace hasičů, pak je asi nemožné udržovat požár při nakládce a přepravě. Předpoklad, že by měl požár vzniknout při přepravě, se mi jeví jako nesmyslný. Podle dokumentace hasičů měl požár více ohnisek, což by svědčilo prakticky s jistotou pro úmyslné založení požáru.Valenčík: Uplatit někoho z místních? To asi ne. To by bylo velmi rizikové. Série nevyšetřených, a hlavně PO DLOUHOU DOBU PODIVNĚ VYŠETŘOVANÝCH explozí u nás a zejména v Bulharsku svědčí velmi výrazně pro verzi zametání stop hodně shora. Jiné vysvětlení mě ani nenapadá.Celkem mě překvapilo, že v posledních deseti letech vybuchovaly i sklady munice v Rusku… Na to se zapomíná. Jak by to měnilo celkový obraz explodujících muničáků v ČR, Bulharsku, na Ukrajině či v Rusku?David: Předpoklad, že by vojenské (?) sklady v Rusku likvidovala ruská tajná služba, je absurdní. Daleko pravděpodobnější je, že příčin výbuchů takových skladů může být více, včetně samozřejmě diverze. V takovém případě by ale musel být pozitivní efekt mnohem užitečnější než riziko z prozrazení. Od roku 2014 se však šest let o diverzi neuvažovalo, zřejmě proto, že pro ni nic nesvědčilo, ale hlavně proto, že je obecně málo pravděpodobná, pokud nejde o stát ve válečném konfliktu.Efekt z výbuchu skladu převážně vyřazených zbraní nestojí za diverzní akci s rizikem prozrazení. Napadá mě také hypotéza, zda dva zahynuvší, nebyli mrtví ještě před výbuchem například proto, že příliš mnoho věděli.Valenčík: Zde opravdu nejsem kompetentní rozhodnout, co bylo porušení předpisů a nekvalifikovanost, a co naopak vyšší hra. Metodologicky není korektní snažit se vše nasadit na jedno kopyto.Děkujeme panu europoslancovi a panu docentovi za rozhovor, i za to, že nám vyšli oba vzápětí ochotně vstříc.

