Exministr zahraničí Jan Kohout se vrací do resortu, bude mít novou funkci. Opozice je vyděšená

„Skutečnost, že se Jan Kohout stane politickým náměstkem Jakuba Kulhánka, pokládám za další úlitbu Miloši Zemanovi. To on udělil diplomatický pas Martinu Nejedlému - poradci přímo napojenému na Kreml. Tahle vláda je ovládána prezidentem a nikdo už to ani neskrývá,“ pohoršuje se dotyčná.