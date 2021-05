https://cz.sputniknews.com/20210517/herecka-buresova-dal-odhaluje-soukromi-zverejnila-novou-fotografii-se-svym-partnerem-forejtem-14515041.html

Herečka Burešová dál odhaluje soukromí: Zveřejnila novou fotografii se svým partnerem Forejtem

Herečka Burešová dál odhaluje soukromí: Zveřejnila novou fotografii se svým partnerem Forejtem

Česká herečka a hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová se už nebojí čas od času prozradit něco ze svého soukromí. Občas sdílí své pocity, jindy postačí jen... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Vypadá to, že Burešová a Forejt jsou stále zamilovaní jako dvě hrdličky. Láska a štěstí z nich sálá na všechny strany.A téměř okamžitě si Eva vysloužila spoustu milých a přejícných reakcí.I další reakce byly velmi pochvalné. „Moc vám to spolu sluší,“„Mnoho lásky vám oběma nadále,“ přáli jim další.Pár fanoušků dokonce psalo, že jsou ten „nejkrásnější pár“.Milující mámaKromě toho, že si Eva poslední dobou užívá partnerskou lásku, již nějaký ten rok je také maminkou synka Nathaniela, a tak je plná i lásky mateřské. Se svým potomkem má navíc neobyčejný vztah a čas od času se na sociální síti svěří se svými city. Právě o tom byl i jeden z jejích posledních příspěvků.Herečka pak pokračovala tím, že je její syn ta „nejkrásnější bytost“, kterou kdy potkala.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

