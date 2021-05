https://cz.sputniknews.com/20210517/jagrova-pritelkyne-se-pochlubila-laskyplnou-fotografii-na-svedomi-ji-ma-ceska-zpevacka-14521219.html

Jágrova přítelkyně se pochlubila láskyplnou fotografií. Na svědomí ji má česká zpěvačka

Jágrova přítelkyně se pochlubila láskyplnou fotografií. Na svědomí ji má česká zpěvačka

Fanoušci Jaromíra Jágra se mohou opět radovat. Na profilu jeho lásky, modelky Dominiky Branišové, se totiž objevil další společný snímek. Kde byl pořízen? A co... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Jaromír Jágr s Dominikou Branišovou randí už nějakou tu chvíli. Konkrétně tento pohledný pár spolu začal chodit již v loňském roce. Sice oba ohledně vztahu mlžili, ale když je v létě novináři vyfotili ve Špindlerově Mlýně, přestali cokoli tajit. I tak se ale Jágr drží názoru, že nebude své vztahy, po předchozích zkušenostech, nijak komentovat.I přes to se ale na jeho profilu, nebo profilu jeho přítelkyně, čas od času objeví společná fotografie. Stalo se tak i tentokrát, když zamilovaný pár zvěčnila známá česká zpěvačka. Jágr si totiž ve volné chvíli udělal čas na svou lásku a vyrazil s ní do přírody.Zmiňme, že Jágr zřejmě využil volné chvilky, jelikož poslední dobou má starosti se složením kladenského týmu pro nový ročník extraligy. Fotografii ale na svém profilu zveřejnila Dominika, která však nebyla nijak výřečná. Snímek okomentovala pouze smajlíkem ve tvaru srdíčka.Sdílnější však byli jejich příznivci a obdivovatelé. Ty totiž s komentáři nezaháleli.A k páru zamířily i další lichotky: „Bože můj, vy jste tak krásní a moc vám to sluší.“Kromě fanoušků se k fotografii vyjádřily ale také slavné osobnosti. Jednou z nich byla česká zpěvačka Olga Lounová, která je zároveň i autorkou této fotografie.Jako další si komentář neodpustila ani módní návrhářka Beata Rajská. „Domi, to je hezký,“ vzkázala.Jaromír JágrJaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou a dalšími známými ženami. Jeho poslední partnerkou však byla Veronika Kopřivová. S bývalou kadeřnicí a finalistkou České Miss 2012 se seznámil v roce 2015 a několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Zřejmě se však spletl, jelikož se pár v polovině června 2019 rozešel. Kopřivová nyní čeká dítě s partnerem Miroslavem Dubovickým.

2021

