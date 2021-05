https://cz.sputniknews.com/20210517/kdyby-sefem-cssd-byl-petricek-kauza-s-hamackem-by-nevznikla-paroubek-prozradil-kdo-za-tim-stoji-14519248.html

„Kdyby šéfem ČSSD byl Petříček, kauza s Hamáčkem by nevznikla.” Paroubek prozradil, kdo za tím stojí

„Kdyby šéfem ČSSD byl Petříček, kauza s Hamáčkem by nevznikla.” Paroubek prozradil, kdo za tím stojí

Bývalý premiér Jiří Paroubek je přesvědčen, že skutečným důvodem obvinění vůči Hamáčkovi v souvislosti s jeho plánovanou cestou do Moskvy byla snaha určitých... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-17T17:25+0200

2021-05-17T17:25+0200

2021-05-17T17:25+0200

česko

miroslav poche

tomáš petříček

jiří paroubek

čssd

obvinění

cesta

jan hamáček

útok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/833/04/8330468_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_b3013f82c7db2b1f9dbff4d560d4cd5f.jpg

Kontroverze kolem prvního vicepremiéra Jana Hamáčka stále neutichají. Ještě na začátku května se v článku zpravodajského serveru Seznam Zprávy objevila svědectví o tom, že šéf ČSSD údajně plánoval výměnu kauzy Vrbětice za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a možnost hostit rusko-americký summit v Praze. Z těchto informací logicky vyplývalo, že tvrzení Hamáčka o tom, že plánovaná cesta do Moskvy byla jen zastíracím manévrem, neodpovídalo skutečnosti. Jan Hamáček se však proti těmto obviněním hned ohradil a prohlásil, že hodlá podat trestní oznámení na autory článku.Za uměle vytvořenou považuje tuto kauzu i bývalý lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek, který ve svém rozhovoru pro česká média opakovaně poznamenal, že hlavním cílem těchto obvinění je snaha zničit politickou kariéru Jana Hamáčka a udeřit na samotnou ČSSD. Souvisí s tím i souboj o pozici předsedy ČSSD, který proběhl v dubnu na stranickém sjezdu sociálních demokratů a kde stávající šéf strany Jan Hamáček zvítězil nad svým konkurentem, tehdejším ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.Dále český expremiér dospívá k závěru, že v případě vítězství Petříčka na stranickém sjezdu by kauza Hamáčkovy cesty do Moskvy nikdy ani nevznikla. Lidé z okolí Petříčka, jako třeba Miroslav Poche, jsou představiteli jiného názorového proudu, který se velice podobá některým pravicovým stranám. Jejich hlavním cílem bylo a zůstává porazit Hamáčka a ovládnout ČSSD.Úloha novinářůDříve jsme psali o tom, že Jiří Paroubek připomněl řadu případů z minulosti, kdy se podle něj nynější novináři serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík a Janek Kroupa podíleli na kampaních proti ČSSD.Promluvil například o případu z roku 2010, kdy jej dotyční novináři obvinili z toho, že se v květnu 2006 údajně setkal s lobbisty firmy Steyer, která měla vyrábět obrněná vozidla Pandur pro Armádu České republiky.Vše se však nakonec vyřešilo tím, že se Paroubek podíval do svého itineráře. Díky tomu zjistil, že byl v onen květnový den spolu se svou tehdejší manželkou Zuzanou na konferenci Evropská unie – Latinská Amerika ve Vídni.

7

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miroslav poche, tomáš petříček, jiří paroubek, čssd, obvinění, cesta, jan hamáček, útok