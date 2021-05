https://cz.sputniknews.com/20210517/lavrov-o-situaci-kolem-vrbetic-cesko-dnes-musi-s-ostudou-rozmotavat-pribeh-s-vybuchy--14516753.html

Lavrov o situaci kolem Vrbětic: Česko dnes musí s ostudou rozmotávat příběh s výbuchy

Lavrov o situaci kolem Vrbětic: Česko dnes musí s ostudou rozmotávat příběh s výbuchy

Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov na tiskové konferenci okomentoval situaci kolem Vrbětic. 17.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-17T14:10+0200

2021-05-17T14:10+0200

2021-05-17T15:14+0200

kauza vrbětice

diplomacie

sergej lavrov

mezinárodní vztahy

rusko

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/13152365_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d580771b05b480d36add44a86703ebe0.jpg

Existuje malá pravděpodobnost, že by vyšetřování týkající se výbuchů v české vesnici Vrbětice vedlo k nějakým konkrétním výsledkům, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.„Podívejte se, s jakou ostudou nyní v České republice rozmotávají příběh s výbuchy, které se odehrály před sedmi lety, a nikdo dosud nedokázal vysvětlit, co vyšetřovací orgány celé ty roky dělaly, pletou se ve svých výpovědích, předkládají nějaké stále nové a nové verze. S takovými věcmi se musíte nejprve vypořádat doma, ale určitě nespěchat s vyhoštěním diplomatů a jejich obviněním z toho, co vyšetřování ještě přesně neodhalilo. A podle toho, jak to dělají teď, je velice nepravděpodobné, že to skončí nějakým konkrétním výsledkem,“ uvedl Lavrov na tiskové konferenci po jednáních s ministrem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Sierrou Leone Davidem Johnem Francisem.Lavrov na tiskové konferenci také vysvětlil, co posloužilo jako důvod zařazení Česka na seznam znepřátelených států. „Ve Spojených státech také proběhlo zabavení našeho diplomatického majetku, a dokonce je tam již mnoho let odmítán vstup, abychom mohli alespoň zkontrolovat, v jakém stavu se majetek ruského státu nachází. Dochází pak i k pravidelnému vyhošťování ruských diplomatů,“ dodal ruský ministr zahraničí. Podle něj Moskva opakovaně varovala, že takto se pokračovat dál nemůže.Vrbětická krizeČeská republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

https://cz.sputniknews.com/20210516/ondracek-z-vrbetic-se-stava-dobra-fraska-za-ztracene-samopaly-asi-taky-muze-cuk-a-gek-z-gru-14507033.html

Kirk OSTUDU MÁ AMERICKÁ STEPNÍ HORDA a jejich ČEŠTÍ LOKAJOVÉ 30

Simo Häyhä Ostudu má především ruská horda s mongoloidním ministrem Joachimem Von Lavrovem. 28

24

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomacie, sergej lavrov, mezinárodní vztahy, rusko, česká republika