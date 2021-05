Milan Hnilička během tiskové konference vysvětlil důvody své rezignace

„Je to moje rozhodnutí, není to tak, že nebýt mé rezignace, byl bych z funkce odvolán. S auditem můj odchod nesouvisí. Odcházím kvůli enormnímu vytížení, které mělo vliv na můj rodinný život. Člověk s tím samozřejmě počítá, když jde do takové funkce. Ale bylo to opravdu enormní,“ vysvětlil Hnilička.