NATO nacvičuje útoky na Rusko a Bělorusko, prohlásili v Minsku

„Během posledních čtyř let se vojenská infrastruktura NATO na přilehlém území podstatně zdokonalila, neustále probíhají práce na vytváření nových a vylepšování některých starých objektů (...). Především se to děje s cílem vytvořit specializovanou infrastrukturu, která by umožnila přesunout jednotky z kontinentální části Spojených států na území Evropy a rozmístit skupiny,“ řekl Korol v pořadu televizního kanálu STV.