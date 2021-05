https://cz.sputniknews.com/20210517/nato-slibilo-ukrajine-a-gruzii-pomoc-pri-odolavani-ruskemu-tlaku-14523477.html

NATO slíbilo Ukrajině a Gruzii pomoc při „odolávání ruskému tlaku“

NATO slíbilo Ukrajině a Gruzii pomoc při „odolávání ruskému tlaku“

NATO bude vždy podporovat své partnery v Gruzii a na Ukrajině, aby jim „pomohlo odolat obrovskému tlaku ze strany Ruska“, řekl na jarním plenárním zasedání... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-17T23:41+0200

2021-05-17T23:41+0200

2021-05-17T23:41+0200

svět

gruzie

ukrajina

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/729/42/7294291_0:362:2568:1807_1920x0_80_0_0_e6c30d29a66078a232c3ee251ef4dc6b.jpg

„Naše stanovisko je jasné: nikdy neuznáme anexi Krymu, budeme podporovat naše partnery na Ukrajině a v Gruzii, abychom jim pomohli odolat obrovskému tlaku Ruska,“ řekl.Geoană uvedl, že „Rusko udržuje silnou vojenskou přítomnost jak na území Ukrajiny, tak u jejích hranic“. „Neakceptujeme politiku fait accompli a použití síly proti suverénnímu státu,“ řekl.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg předtím také hovořil o „trvající značné vojenské přítomnosti Ruska v blízkosti hranic s Ukrajinou, nehledě na určité omezení“, a zdůraznil nutnost, aby spojenci „zůstali ostražití a pozorně sledovali situaci“.Vztahy mezi Ruskem a západními zeměmi se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu, který se po referendu o poloostrově znovu spojil s Ruskem. Západ obviňující Ruskou federaci ze zasahování na ni uvalil sankce, Moskva přijala odvetná opatření, pustila se do nahrazování dovozu a nejednou prohlásila, že je kontraproduktivní hovořit s ní jazykem sankcí. Rusko rovněž opakovaně prohlašovalo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a není subjektem Minských dohod o urovnání.Západní státy v poslední době vyjadřují znepokojení nad údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska na Ukrajině. Washington oznámil eskalaci „ruské agrese“ a pohyb ruských vojsk na Krymu a na východní hranici Ukrajiny. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko pohybuje vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.Peskov rovněž uvedl, že realita na kontaktní linii sil v Donbasu je děsivá, provokace ze strany ukrajinské armády nejsou ojedinělé, ale mnohočetné. Podle jeho slov Rusko, které není stranou konfliktu, nemůže zajistit komplexní příměří v Donbasu, ale využívá svého vlivu k provádění dohod. Moskva opakovaně prohlašovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi.

https://cz.sputniknews.com/20210517/nato-nacvicuje-utoky-na-rusko-a-belorusko-prohlasili-v-minsku-14510266.html

1

gruzie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gruzie, ukrajina, nato