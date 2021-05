Nové podrobnosti o rozvodu Billa Gatese. Měl poměry s podřízenými

https://cz.sputniknews.com/20210517/nove-podrobnosti-o-rozvodu-billa-gatese-mel-pomery-s-podrizenymi-14514844.html

Miliardář Bill Gates se snažil o vztahy se svými podřízenými, které pro něho pracovali v Microsoftu a dobročinné nadaci. Informuje o tom New York Times s... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle zdrojů v roce 2006 Gates navštívil prezentaci pracovnice Microsoftu, po které ji poslal e-mail s pozváním na večeři. „Jestli vám to není příjemné, tvařte se, že k tomu nikdy nedošlo,“ napsal miliardář v e-mailu, podle zdroje žena vyslyšela Gatesovu radu.New York Times popisuje další případ, ke kterému došlo s pracovnicí dobročinné nadace, ke které Gates projevoval sympatie během cesty do New Yorku. Podle samotné ženy ji na večírku Gates šeptem řekl: „Chci tě vidět. Povečeříš se mnou?“ Uvádí se, že se žena rozesmála, aby se vyhnula odpovědi.Šest současných a bývalých pracovnic Microsoftu, dobročinné nadace a firmy spravující majetek Gatesa oznámily, že tyto a další incidenty na pracovišti vytvářely nekomfortní pracovní prostředí.Redakce uvádí, že Gates byl známý „nemotornými“ pokusy o projevení zájmu k ženám jak v práci, tak mimo ní. Podle slov některých pracovníků nebylo chování Gatese výhružné, na ženy nevyvíjel nátlak a nedával jim ultimáta.Vztah s podřízenouWall Street Journal s odvoláním na zdroje uvádí, že představenstvo Microsoftu v roce 2020 rozhodlo, že Bill Gates musí opustit vedení kvůli vztahu s pracovnicí. Gates vedení Microsoftu opustil v březnu 2020, pouhé tři měsíce poté, co byl znovuzvolen do vedení společnosti.Podle zdrojů se korporace v roce 2019 obrátila na právnickou firmu, aby vyšetřila vztah Gatese poté, co obdržela dopis od zaměstnankyně, která tvrdila, že s Gatesem několik let udržuje sexuální vztahy.Během vyšetřování někteří členové představenstva rozhodli, že Gates by nadále neměl zaujímat pozici ředitele společnosti, kterou založil.Rozvod GatesovýchBill Gates a jeho žena Melinda v pondělí informovali, že se rozvádí.Gates poznamenal, že za 27 let manželství vychovali s Melindou tři děti a založili nadaci, která funuje po celém světě pro zdraví lidí.Zakladatel Microsoftu požádal všechny, aby respektovali soukromí jeho a manželky, aby se mohli lépe zorientovat v nové situaci.Podle Forbes se Gatesovo jmění odhaduje na 124 miliard dolarů, v žebříčku nejbohatších lidí je na čtvrtém místě na světě a na třetím místě v USA. Ve své rozvodové zprávě se miliardář nezmínil o rozdělení majetku se svou ženou.

