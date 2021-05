https://cz.sputniknews.com/20210517/odbornice-na-infekcni-choroby-uvedla-priznaky-kousnuti-nakazenym-klistetem-14508645.html

Odbornice na infekční choroby uvedla příznaky kousnutí nakaženým klíštětem

Odbornice na infekční choroby Sofia Rusanová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Hovoří Moskva vysvětlila, jaké jsou příznaky klíšťové encefalitidy. 17.05.2021, Sputnik Česká republika

„Jsou to zejména příznaky intoxikace, bolest ve svalech, kloubech, vysoká tělesná teplota, bolest hlavy,“ uvedla.Lékařka také poukázala na existenci různých klinických forem.Jak zdůraznila lékařka, v době aktivity klíšťat by měl člověk pečlivěji přistupovat k výběru oblečení před procházkami v lese. Připomněla, že oděv by měl hermeticky zakrývat tělo, a také doporučila používat gumičky, aby se klíšťata nemohla dostat ke kůži. Rusanová mimo jiné doporučila ošetřit oblečení repelenty a po procházce pak prohlédnout svá domácí zvířata. Co je třeba dělat při kousnutí klíštětemJiž dříve lékař Mikuláš Doldo hovořil o ochraně a o preventivních opatřeních po kousnutí klíštětem.Odborník doporučuje při jakékoli hrozbě napadení klíštětem si obléci světlé oblečení s dlouhými rukávy a gumičkou nebo knoflíky a také kapuci. Kalhoty je přitom nutné zastrčit do ponožek. Lékař Doldo také doporučuje používat repelenty odrazující hmyz.Při návštěvě míst se zvýšeným rizikem napadení klíštětem navíc doporučuje každých 15 minut prohlížet oblečení a určité části těla (krk, podpaží, třísla, uši). Po návratu lékař doporučuje provést opakovanou důkladnou prohlídku celého těla.Pokud člověka přesto kousne klíště, musí se pro odstranění hmyzu obrátit na lékařskou pohotovost nebo polikliniku, a pokud takovou možnost nemá, odstranit ho sám, uvedl lékař.

