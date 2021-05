Polská bezpečnostní agentura zadržela podezřelého ze špionáže ve prospěch Ruska

https://cz.sputniknews.com/20210517/polska-bezpecnostni-agentura-zadrzela-podezreleho-ze-spionaze-ve-prospech-ruska-14518149.html

Polská Agentura vnitřní bezpečnosti zadržela občana své země Marcina K. na základě obvinění ze spolupráce pro ruské zpravodajské služby. Oznámil to tiskový... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

V souvislosti se zadržením muže vydaly polské služby speciální prohlášení.„Zadržený se ke spáchání skutku přiznal,“ napsal Stanislaw Zaryn na Twitteru.„Procesní kroky vedoucí k zatčení muže byly provedeny přesně a koordinovaně. Bylo prohledáno několik míst a vyslýcháno několik svědků. Získaná svědectví a dokumenty doplnily dosud shromážděné důkazy,“ sdělily polské speciální služby.Operace na zadržení byla provedena na pokyn, který vydal státní zástupce Mazovského Meziokresního výboru pro záležitosti organizovaného zločinu a korupce.Zadržený byl obviněn z „aktivit ve prospěch zahraničních zpravodajských služeb proti Polské republice“. Podle polského portálu TVP Info měl Marcin K. spolupracovat se zpravodajskými služby Ruské federace a plnil úkoly, jako například poskytnutí ruským tajným službám informací a materiálů týkajících se armády, subjektů a polských občanů. Zatčený tedy odhaloval informace, které jsou nezbytné pro úspěšnou aktivitu ruských zahraničních služeb na území Polska. Soud zatím uložil Marcinu K. tříměsíční vazbu. Hrozí mu ale až deset let vězení. Špionážní kauza v BulharskuVe druhé polovině března Sputnik psal o tom, že Bulharsko musí kvůli špionážní kauze vyhostit ruské diplomaty. Prohlásil předseda vlády Bojko Borisov.V prosinci bulharské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vyhošťuje ruského diplomata pro podezření ze „špionáže“.Poukázal na to, že Bulharsko musí opět prohlásit „ruské diplomaty za nežádoucí“ (osoby - pozn. red.).Úřad generálního prokurátora Bulharska dříve oznámil zahájení přípravného řízení proti skupině osob podezřelých ze špionáže pro Rusko. Bulharské orgány sdělily obvinění šesti občanům země, příslušníkům armády a úředníkům, kteří měli vztah k národní bezpečnosti a údajně „předávali utajované informace jinému státu“. Pět z nich bylo zadrženo na dobu 72 hodin, jeden byl propuštěn na kauci.Ruské velvyslanectví prohlásilo, že očekává, že vyšetřování špionáže v Bulharsku bude odpolitizováno a skončí spekulace o údajném zapojení Ruské federace. V prohlášení se uvádí, že „v podmínkách složité mezinárodní situace jsou očividné ‚neustálé‘ pokusy vrazit klín do rusko-bulharského dialogu a znovu démonizovat“ Rusko.

