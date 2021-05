Porušovat pravidla na zahrádkách restaurací se nevyplatí. Hrozí tisícové pokuty, uvádí Havlíček

„Jedeme přesně podle rozvolňovacího plánu. Dávali jsme ho dohromady s klíčovými asociacemi a bylo to potvrzeno odborníky. Je založen na incidenci (počet nově nemocných na 100 tisíc obyvatel za týden, pozn. red.). Přesně jí to odpovídá s tím, že už týden dopředu odhadneme, jak se to bude vyvíjet a musíme to těm podnikatelům říct alespoň sedm dní dopředu. Dnes to mělo být na úrovni 75 a jsme na úrovni 70,“ uvedl.