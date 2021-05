https://cz.sputniknews.com/20210517/pro-rohliky-v-pradelku-fanousci-krainove-se-smeji-jejimu-novemu-videu-na-tik-toku-14508092.html

Pro rohlíky v prádélku. Fanoušci Krainové se smějí jejímu novému videu na Tik-Toku

Pro rohlíky v prádélku. Fanoušci Krainové se smějí jejímu novému videu na Tik-Toku

Známá česká topmodelka Simona Krainová zveřejnila na sociální síti video, na němž se za hudebního doprovodu prochází po ulici ve spodním prádle, což značně... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Krainová na něm předvedla svou ladnou a elegantní chůzi na podpatcích a své vypracované tělo v zářivě růžovém prádélku. Dlouhé nohy, luxusní tělo, bujné poprsí, vzhled jako dvacítka a smysl pro humor. Všechno, co bylo zachyceno na tomto videu, fanoušky naprosto oslnilo. Spousta lichotek tak na sebe nenechala dlouho čekat: „Kolik, že je té nádherné paní, teda slečně?? 20??max.25??“Jiní modelce vzkazovali, že je stále kočka a že má dokonalou postavu. „Krásnější ženskou neznám,“ napsala vitadonocikova.„Povedený záběr...pochvala!! Vypracovaná postava!!!!“ ocenil Richardchlad.Mnohé pak zajímalo, kam se takhle sexy procházela.„To jste šla, myslím, koupit do Billy rohlíky, ne?“ ptá se řečnicky cinkylinkykonvalinky.„Šla koupit okurky? Kočka,“ stálo v dalším komentáři.„Ranní cesta pro rohlíky“ okomentoval michal.pazourekSimona si tak mohla v komentářích opět přečíst, jak je sexy, nádherná a božská. Kromě pozitivních ohlasů ale sklidila i vlnu kritiky, jelikož někteří uživatelé mají jejího neustálého odhalování už po krk.„To dělají ty plastiky, co má za sebou, přírodní krása to není,“ tvrdí dasenkaholatova.„Štětko, v hlavě máš nas*ano, proto se jen předvádíš polonahá,“ domnívá se vanikovadasa.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

