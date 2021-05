https://cz.sputniknews.com/20210517/rusky-diplomat-oznamil-zacatek-nebezpecne-ery-ve-vztazich-se-zapadem--14513063.html

Ruský diplomat oznámil začátek „nebezpečné éry“ ve vztazích se Západem

Ruský diplomat oznámil začátek „nebezpečné éry“ ve vztazích se Západem

Jednání západních partnerů způsobilo vyhrocení situace na mezinárodní scéně, uvedl v rozhovoru pro RT první náměstek stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

„Jsme připraveni na dialog. Jsme připraveni dosáhnout společného porozumění, ale zároveň věříme, že pro splnění tohoto úkolu bychom se k sobě navzájem měli chovat jako rovný s rovným. Také samozřejmě vystupujeme proti jakémukoli typu zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí,“ poznamenal Polanskij.Diplomat upozornil na skutečnost, že tento přístup nesdílejí všechny státy. Zejména někteří západní lídři dávají přednost přístupu založeném na „přednáškách“ pro Rusko, Čínu a další země. Situaci navíc zhoršuje „megafonová diplomacie“, vysvětlil diplomat.Polanskij uzavřel, že tyto faktory státy dovedly „k velmi nebezpečnému okamžiku v mezinárodních vztazích“.Aktuální vztahy s RuskemV poslední době je ve vztazích Moskvy a Západu pozorována další vlna napětí. V březnu Evropská unie zavedla sankce v rámci nového globálního režimu za porušování lidských práv, tuto reakci vyvolalo uvěznění Alexeje Navalného. Rusko reagovalo zákazem vstupu osmi evropským úředníkům.V pátek ruská vláda schválila seznam znepřátelených států. Zatím se v něm objevují pouze dvě země: USA a Česká republika. Jak vysvětlil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Moskva nebude bez rozdílu zařazovat jakoukoliv zemi do tohoto seznamu – rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza. Kromě toho to podle slov Lavrova nebude „mrtvý papír“, seznam bude revidován s rozvojem vztahů s každým státem.Jak vysvětluje členka Výboru pro mezinárodní záležitosti Státní dumy Jelena Paninová, USA a Česká republika byly zařazeny do seznamu znepřátelených států jednak kvůli jejich obecně protiruské pozici, jednak kvůli konkrétním opakujícím se diskreditačním akcím proti Rusku.

Talmar Nepřátelská vúdči Rusku není naše země ale jen ti zaprodanci západu co zde vládnou a sdělovací prostředky co vytvářejí tento narativ. Je to ostuda naší země a lidí se nechat takto manipulovat proti Rusku. 8

Karel Pokorný Bodaj by západ nehrotil situáciu, keď Rusko sa zmenilo z pokorného žiačika brániaceho sa a prijímajúceho od západu kárania z vymyslených činov na suverénny, sebavedomý a principiálny štát zo zdravým myslením svojich politických predstaviteľov, ktorí majú v prvom rade ohľad na blaho svojich občanov! Chorý a nemohúci západ sa teraz snaží presvedčiť svet o nemoci tohto zdravého, životaschopného štátu z výbornou perspektívou do budúcna, ktorú mu závidí, lebo primitívni západní politici už nemajú schopnosti na riešenie nahromadených problémov v svojej spoločnosti! 8

